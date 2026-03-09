Guerra en Irán 'dispara' el precio del aluminio; toca su nivel máximo en cuatro años

Los precios del aluminio alcanzaron este lunes máximos de cuatro años, ya que los temores a largas interrupciones del transporte marítimo en Medio Oriente debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán avivaban la preocupación sobre el suministro del metal.

A las 17:11 GMT, el aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) CMAL3 bajó un 1.5%, a 3.394 dólares por tonelada, tras haber tocado más temprano los 3.544 dólares, su nivel más alto desde marzo de 2022, cuando los precios del metal usado en el transporte, la construcción y el embalaje alcanzaron un récord de 4.073,5 dólares.

El conflicto en Medio Oriente ha cerrado en la práctica el estrecho de Ormuz, por el que se transporta el aluminio producido en la región a Estados Unidos y Europa. "Los europeos están especialmente preocupados, ya que la interrupción del suministro de aluminio del golfo Pérsico ocurre justo cuando el proveedor a largo plazo Mozal va a dejar de operar este mes", dijo Ed Meir, analista de Marex.

"Algunos productores están tratando de reducir las existencias fuera de la región para cumplir con sus obligaciones, pero sospechamos que esto va a ser difícil dada la preponderancia del metal ruso en la bolsa (actualmente sancionado) y las existencias generalmente bajas en otros lugares", agregó.

Aumenta precio del petróleo

Por otra parte, la subida del precio del petróleo ha fortalecido las perspectivas de una desaceleración del crecimiento mundial y de la demanda de metales industriales, que también se veían presionados por la fortaleza del dólar.

Entre otros metales básicos, el cobre CMCU3 subió un 0.6%, a 12.943 dólares por tonelada; el zinc CMZN3 ganó un 0.9%, a 3.327 dólares; el plomo cedió un 1%, a 1.933 dólares; el estaño CMSN3 subió un 0.3%, a 50.235 dólares; y el níquel CMNI3 cayó un 0.5%, a 17.385 dólares.

Con información de Reuters

vjcm