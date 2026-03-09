¡Peso pierde por tercera jornada! Precio del dólar hoy 9 de marzo de 2026

El peso mexicano borró las pérdidas con las que inició la jornada de este lunes, con lo que el precio del dólar hoy 9 de marzo de 2026 cotiza en $17.77 unidades en un mercado con nerviosismo y temores ante la falta de señales del fin de la guerra en Medio Oriente luego de la elección el nuevo líder de Irán y las más recientes declaraciones.

"Hoy, el peso continúa afectado por la demanda de activos de refugio, en un entorno donde los inversionistas cierran posiciones en divisas de economías desarrolladas y demanda mayor refugio ante la persistencia del conflicto en Medio Oriente", indicó la correduría Monex. "Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.72 y 18.02 respectivamente, en el mercado interbancario".

La situación internacional con el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán ha llevado a que los precios del petróleo escalen a niveles no vistos desde mediados de 2022 por temores de una reducción del suministro y su consecuente impacto en la inflación y el crecimiento económico mundial.

"Mi expectativa para el día ya se viene cumpliendo y es de esta máxima volatilidad en la mayoría de activos sobre todo en el dólar global y el petróleo", dijo Felipe Mendoza, analista de mercados de la firma EBC Financial Group.

El nerviosismo llevaba a los inversionistas a reducir su exposición a activos considerados de mayor riesgo. La noche del domingo el peso mexicano llegó a debilitarse hasta 18.0215 unidades, uno de sus peores niveles en lo que va del año.

Irán designó a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, Alí Jamenei, como líder supremo, lo que indica que los partidarios de la línea dura siguieron firmemente al mando en Teherán una semana después del inicio de las hostilidades con Estados Unidos e Israel.

Es poco probable que el nombramiento de Mojtaba sea bien recibido por el presidente estadunidense, Donald Trump, quien había declarado el domingo que Washington debería tener voz y voto en la selección.

A nivel local, el lunes se dieron a conocer cifras de la inflación de febrero que, aunadas a la reciente escalada de los precios del petróleo, alimentaron la perspectiva de que el Banco de México (Banxico) dejaría nuevamente sin cambios la tasa clave en su decisión de finales de este mes.

Dólar hoy a peso mexicano del 9 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 9 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.92 pesos a la compra y 18.05 pesos a la venta.

- 16.92 pesos a la compra y 18.05 pesos a la venta. Banamex - 17.24 pesos a la compra y 18.26 pesos a la venta.

- 17.24 pesos a la compra y 18.26 pesos a la venta. Banorte - 16.15 pesos a la compra y 18.15 pesos a la venta.

- 16.15 pesos a la compra y 18.15 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

- 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta. Scotiabank - 15.60 pesos a la compra y 19.10 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:34 horas

Con información de Reuters

vjcm