¿Te dijeron alguna de estas frases en una llamada? Cuelga, podría ser una estafa

Las llamadas de estafa se han vuelto cada vez más comunes y suelen seguir un mismo patrón. Si durante una llamada telefónica te dicen ciertas frases para generar urgencia o miedo, lo mejor es colgar de inmediato, ya que podrían intentar obtener datos personales o bancarios para cometer un fraude.

Estas son las frases más usadas en llamadas de estafa

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) advierte sobre las frases más comunes en estos engaños y comparte recomendaciones clave para no caer en este tipo de estafas.

Falsas alertas del banco para obtener datos confidenciales

Una de las estrategias más comunes es hacerse pasar por personal del banco. Los estafadores utilizan frases como:

Soy un representante del departamento de fraudes de su banco y hemos detectado actividad sospechosa en su cuenta. Necesitamos verificar su información para proteger su cuenta”.

Frases más comunes en una llamada de estafa. Canva

Este tipo de mensajes está diseñado para generar preocupación inmediata. Ante el miedo de una posible afectación financiera, muchas personas entregan sus datos sin cuestionar la legitimidad de la llamada.

Los estafadores suelen usar el nombre real del banco para dar mayor credibilidad, pero el INCIBE advierte que ninguna institución financiera solicita información sensible por teléfono. Ante una llamada de este tipo, lo más recomendable es colgar y comunicarse directamente con el banco a través de los canales oficiales.

Falsas promociones y regalos para obtener información personal

Otra táctica frecuente es la promesa de premios falsos. Frases como: “Usted ha ganado un premio o regalo, pero necesitamos verificar su información personal para que pueda reclamarlo”, son utilizadas por los estafadores para captar la atención de la víctima.

Estos engaños buscan generar entusiasmo, pero en realidad tienen como objetivo recopilar datos como el número de documento, dirección o incluso claves de acceso. En algunos casos, también se solicita un pago anticipado para gestionar el supuesto premio.

Frases más comunes en una llamada de estafa. Canva

Ninguna empresa legítima solicita dinero para entregar un regalo, ni pide datos confidenciales por teléfono. Si se recibe una llamada de este tipo, lo más seguro es ignorarla.

Supuestos problemas con la tarjeta de crédito

Los fraudes también pueden presentarse como alertas de inconvenientes financieros.

Frases como: “Se ha producido un problema con su cuenta de tarjeta de crédito y necesitamos verificar su información para evitar cargos no autorizados”, son diseñadas para generar alarma y apresurar a la víctima a compartir su información.

Estas llamadas suelen utilizar nombres de bancos o emisores de tarjetas reconocidos para ganar credibilidad. Pero los expertos recuerdan que ninguna institución solicita datos sensibles como número de tarjeta o claves de acceso por vía telefónica.

Lo correcto en estos casos es colgar y verificar la información directamente con el banco o institución emisora, utilizando los números oficiales.

Frases más comunes en una llamada de estafa. Canva

El riesgo de permitir acceso remoto a dispositivos personales

Otra modalidad detectada consiste en llamadas que simulan ser de soporte técnico de empresas reconocidas del sector tecnológico. Utilizan frases como:

Soy un representante de la empresa de tecnología y necesitamos acceso remoto a su ordenador o dispositivo para solucionar un problema”.

El objetivo es convencer a la víctima de instalar programas que permiten el control a distancia del dispositivo. Una vez instalados, los estafadores pueden robar información o instalar malware.

Según el INCIBE, ningún soporte técnico legítimo contacta a usuarios de forma proactiva para pedir acceso remoto sin una solicitud previa. Este tipo de llamada debe considerarse una señal de alerta inmediata.

Vishing y falsas oportunidades de inversión

Los mensajes de voz automatizados también forman parte del repertorio de los estafadores. Algunos ejemplos incluyen:

Frases más comunes en una llamada de estafa. Canva

Ha recibido un mensaje de voz automatizado que le solicita información o seguir unas pautas”.

Estas campañas de vishing masivo buscan obtener datos personales bajo la apariencia de mensajes oficiales.

En otros casos, los ciberdelincuentes se hacen pasar por asesores financieros o promotores de inversiones en criptomonedas o cuentas de alto rendimiento. Prometen beneficios asegurados, sin riesgo alguno.

El INCIBE advierte que ninguna inversión es garantía de ganancias y que este tipo de llamadas son fraudes que buscan captar dinero de manera fraudulenta.

¿Cómo protegerse ante llamadas sospechosas?

Para evitar caer en este tipo de fraudes, el INCIBE recomienda: