Venta de autos nuevos logra récord histórico: reporte de agosto

En el acumulado de enero a agosto, el mercado automotriz en México logró la comercialización de un millón 14 mil 832 vehículos ligeros nuevos, lo que representa un nuevo récord histórico.

La intención de compra de los clientes finales se ha visto favorecida por la fuerte competencia entre las armadoras, quienes otorgan beneficios, descuentos, esquemas de financiamiento con tasas a 0.0% de interés, entre otras estrategias que se han implementado en los últimos meses.

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (Inegi), la venta acumulada en los primeros ocho meses del año, representó un aumento de 4.7% o 45 mil 447 unidades más, en comparación con los 969 mil 385 vehículos vendidos en el mismo periodo de 2025.

Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo que el resultado representa el nivel de comercialización más alto en la historia, además de que la cifra también superó en 2.1% al máximo que se había registrado previamente en el mismo periodo de 2017, cuando se colocaron 993 mil 667 unidades.

Los datos muestran que durante agosto se comercializaron un total de 129 mil 479 unidades, lo que representó un avance de 2.3% respecto a las 126 mil 545 unidades vendidas en el mismo mes del año pasado, y que equivale a un incremento de dos mil 934 vehículos.

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en agosto fue superior a lo estimado por la AMDA, que se situó en 127 mil 949 unidades. La estimación tuvo una diferencia porcentual de 1.2% con respecto al dato observado de 129 mil 479 unidades”, dijo Rosales.

Venta de autos nuevos logra nuevo récord histórico: reporte de agosto Excélsior

Principales marcas

De acuerdo con el reporte de la AMDA, Nissan se mantuvo a la cabeza de las ventas en el país al concentrar 17% de la participación de mercado en el periodo de enero a agosto de 2026, con una comercialización 172 mil 941 unidades, aunque la cifra representa una caída de 1.5 por ciento.

A esta marca le sigue General Motors, que ocupó el segundo lugar de comercialización en México, por lo que cuenta con 12.8% de la participación, toda vez que colocó 130 mil 112 unidades.

El grupo Volkswagen se encuentra en el tercer lugar, con 11%, del mercado nacional, lo que representó 111 mil 875 autos entregados entre sus marcas Audi, Bentley, Porsche, Seat y VW.

Toyota alcanzó 8.3% del mercado, con cerca de 84 mil 73 unidades; seguida por Kia, con 7.2% del total.

En el caso de las marcas chinas, MG Motor se mantuvo como la de mayores ventas, con 36 mil 19 unidades, que representaron un aumento del 13%; seguida de Geely, con 31 mil 606 autos, 200% más en comparación con el año pasado, lo que la convierte en una de las marcas con mayor tasa de crecimiento.

Jac logró colocar 15 mil 371 autos, Changan vendió 14 mil 418 unidades, Great Wall Motor 8 mil 830 y Jetour Soueast 4 mil 116 unidades, 288.3% más que el año pasado.