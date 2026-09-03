¡Peso borra pérdidas! Precio del dólar hoy 3 de septiembre de 2026

El peso mexicano atraviesa una sesión de alta volatilidad: tras depreciarse en las primeras horas y amenazar con romper una racha ganadora de tres días, la moneda logró estabilizarse, mientras el mercado accionario local registra un sólido avance.

La divisa mexicana logró revertir una caída al inicio de la jornada que lo llevó hasta las 16.9974 unidades (-0.20%). Actualmente cotiza en 16.9553 unidades por dólar al subir 0.05%.

La moneda local logró salir del terreno de pérdidas pese a que inicialmente registró el peor desempeño de la región. Sin embargo, la cautela de los inversionistas limita mayores ganancias debido a dos factores externos clave:

Antesala laboral en Estados Unidos

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo repuntaron ligeramente, mostrando que el mercado laboral estadunidense sigue sólido. Los inversionistas se mantienen a la defensiva a la espera del reporte oficial de nóminas no agrícolas y desempleo de este viernes, el cual definirá las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal.

Tensión en Medio Oriente

Los mercados evalúan constantemente el riesgo de un choque militar entre Estados Unidos e Irán. Aunque el precio del petróleo bajó de forma marginal, cualquier escalada amenaza con interrumpir el suministro energético regional y desatar episodios de aversión al riesgo que castigan a divisas emergentes como el peso.

Dólar hoy a peso mexicano del 3 de septiembre de 2026

El precio del dólar hoy 3 de septiembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.12 pesos a la compra y 17.25 pesos a la venta.

- 16.12 pesos a la compra y 17.25 pesos a la venta. Banamex - 16.47 pesos a la compra y 17.41 pesos a la venta.

- 16.47 pesos a la compra y 17.41 pesos a la venta. Banorte - 15.80 pesos a la compra y 17.30 pesos a la venta.

- 15.80 pesos a la compra y 17.30 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Scotiabank - 16.50 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:35 horas

Con información de Reuters