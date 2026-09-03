Educación ciudadana, conservación ambiental y uso eficiente del agua fueron los ejes de los tres proyectos reconocidos con el Premio Eugenio Garza Sada 2026, que FEMSA y el Tecnológico de Monterrey entregaron a Eric Hágsater Gartenberg, Formando Emprendedores, A.B.P. y OAKs Filtration.

Durante la ceremonia, José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, señaló que la responsabilidad ciudadana debe considerar la dignidad, la democracia y el desarrollo común y tecnológico. “En medio de esta turbulencia, la dignidad humana debe ser nuestra brújula”, afirmó.

En Liderazgo empresarial humanista, el reconocimiento correspondió a Eric Hágsater Gartenberg, EXATEC 1968 y presidente de Grupo Chinoin. La empresa farmacéutica cuenta con más de 90 años de historia, genera alrededor de 2,600 empleos y produce siete de los 200 medicamentos más prescritos en México. Su planta de Pabellón de Hidalgo, Aguascalientes, emplea a 800 personas.

Hágsater es fundador y expresidente de Pronatura y suma más de cuatro décadas de trabajo en el estudio de las orquídeas. Durante el encuentro se señaló que describió mil especies nuevas para la ciencia.

Premio Eugenio Garza Sada distingue proyectos que atienden educación y uso del agua Especial

Formando Emprendedores, A.B.P. recibió el premio en Emprendimiento social. La organización trabaja desde 2004 en escuelas públicas de Nuevo León, Coahuila y Durango y registra más de 230 mil niñas, niños y adolescentes beneficiados. Entre sus programas están Pequeños Ciudadanos, Adolescentes y Niñas Empoderadas y FES Finanzas.

Durante el ciclo escolar 2025-2026, Adolescentes y Niñas Empoderadas llegó a 1,900 niñas en Nuevo León. En FES Finanzas, el porcentaje de participantes que entendía y había elaborado un presupuesto pasó de 33% a 68%. La organización también cuenta con una plataforma digital con 98 mil usuarios y registra 88 mil descargas de material al año.

OAKs Filtration recibió el reconocimiento en Innovación social estudiantil. El proyecto, encabezado por Luis Ángel Robles Morales, estudiante de quinto semestre de Ingeniería en Mecatrónica del Tec de Monterrey, campus Chihuahua, desarrolla sistemas de filtración para riego agrícola. Más de 76% del agua en México se destina a la agricultura y más de 80% de los productores utiliza técnicas que pueden desperdiciar más de 50% del agua. Sus sistemas pueden operar hasta 12 horas sin mantenimiento y beneficiaron a más de 500 agricultores de la región centro-sur de Chihuahua.

El Premio Eugenio Garza Sada fue instituido en 1993 por FEMSA y el Tecnológico de Monterrey. En su historia suma 81 ganadores, cuyas iniciativas beneficiaron a más de 9 millones de personas. En 2026, los tres reconocidos recibieron la escultura Luz Interior, de Yvonne Domenge, un diploma y un estímulo económico que, en conjunto, ascienden a 4.5 millones de pesos.