Santander lanza convocatorias dirigidas a impulsar Pymes

Para impulsar a las pequeñas y medianas empresas del país y acelerar la incorporación de tecnología en los procesos productivos, Banco Santander lanzó dos convocatorias dirigidas a pymes ya consolidadas y a emprendedores universitarios, las cuales sumarán 1.6 millones de pesos en capital semilla, además de acompañamiento y formación académica.

Se trata del Reto Santander Pyme 2026, dirigido a pequeñas y medianas empresas y personas físicas con actividad empresarial que busquen acelerar su transformación digital mediante la incorporación de tecnología, análisis de datos e inteligencia artificial; así como del Reto Santander University 2026, destinado a que los universitarios impulsen ideas con potencial de negocio.

Marco Abal, Director Ejecutivo de Pymes en Santander México, destacó la relevancia estratégica que tiene este sector para la economía nacional, pues las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 70% del empleo y cerca del 41% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por otro lado, Arturo Cherbowski Lask, director ejecutivo de Santander Universidades, y de Universia México, acotó que la meta de este tipo de desafíos es impulsar proyectos que generen desarrollo económico.

En tanto, Abal destacó que “el 28% de las pymes están teniendo acceso al financiamiento... Esto representa el 65% de la meta que el sistema financiero, la ABM, se comprometió con la presidencia, con el gobierno para llegar en el 2030”. Agregó además que la percepción de crédito es aún mayor en encuestas directas, donde casi el 50% de las PyMEs ha obtenido financiamiento en algún momento.

Sin embargo, Abal reconoció que un desafío relevante en el sector es que los pequeños negocios se formalicen para poder acceder a crédito.

Reconoció que muchas veces, las pequeñas empresas recurren a los bancos a buscar créditos cuando tienen alguna complicación en el negocio, sin embargo, el enfoque debería cambiar e inclinarse hacia empresas que accedan al crédito como una estrategia para tener recursos disponibles para sus diferentes actividades.

De cara al cierre del año, Santander estableció objetivos para el segmento pyme, que contemplan la colocación de 36 mil millones de pesos en crédito adicional, la incorporación de 40 mil nuevos clientes y la originación de 16 mil nuevos créditos, apoyados en soluciones para la operación, vinculación y digitalización de las empresas.