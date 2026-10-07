Convención Canacar: Transporte de carga requiere regulación clara

El sector del transporte de carga necesita claridad en la regulación para que haya menos cabotaje y mejore el proceso en el paso entre México y Estados Unidos y viceversa, dijo Derek Leathers, vicepresidente de la American Trucking Associations (ATA).

Durante la Convención Nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) 2026, el vicepresidente de la Asociación comentó que, la actual administración ha dado mucha claridad en materia regulatoria, sin embargo, existen temas a resolver al momento de la implementación.

Leathers subrayó que “es importante que juguemos de acuerdo a las reglas y con la emisión de visas V1, el problema es que si las reglas dicen otras cosas pero se opera fuera de las reglas crean una ventaja anticompetitiva”.

También comentó que, sin reglas claras, “los que hacen trampa tengan ventaja sobre los que siguen las reglas”, por lo que, en el tema de la emisión de visas V1 en gran parte están de acuerdo, si se aplica de manera correcta, pero fuera de las normas será un problema.

T-MEC avanza

Bob Costelo, vicepresidente de Política Comercial Internacional y Operaciones Transfronterizas en la ATA, opinó que es posible que el T-MEC llegue a un acuerdo en un par de años pero, actualmente se trabaja en soluciones para un trabajo armónico entre ambos países.

El representante de la Asociación reconoció que han existido algunos retos en la actual administración entre Estados Unidos y México, pero están trabajando bien, incluso mejor de lo que sucede con Canadá.

“Tengo confianza en que la revisión del T-MEC se haga y sea un acuerdo trilateral, tal vez sea el próximo año o hasta el siguiente, pero ya que pasemos las elecciones en otoño podemos tener esta revisión”, detalló Costelo.

Al respecto, Derek Leathers dijo tener una visión positiva entre sobre el futuro del comercio entre Estados Unidos y México.

“Creo que este ambiente comercial que tenemos en todo el mundo nos ha llevado a que gente de otros países elijan la región y creo que México y Estados Unidos han reconocido la fortaleza de este continente”, subrayó Leathers.

Aunque disminuyó el crecimiento comercial por el mercado chino, el vicepresidente de la ATA dijo que Estados Unidos trabaja para dejar de depender de China y, por lo tanto, México sería el beneficiario natural.

Refuerzo en frontera

Lilian Flores, directora de Puerto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), dijo que están fortaleciendo las aduanas, haciendo cambios regulatorios para fortalecer el comercio tanto en su llegada a Estados Unidos como su salida hacia México.

“Eso comienza desde el material para hacer productos, cómo se hace, el ensamblaje, como se transporta a la frontera y como llega a Estados Unidos”, detalló Flores.

Para Flores, tener claridad en toda la cadena de suministro beneficia a todas las partes.

Respecto al cabotaje, comentó que “existe desde hace muchos años, aunque no ha cambiado, CBP hace un esfuerzo para fortalecerlo y que no haya violaciones”.