Condusef alerta por mensaje que puede vaciar tu cuenta bancaria

Los intentos de fraude digital evolucionan de forma constante para engañar a los usuarios de la banca.

Ante este escenario, la protección de la información y el patrimonio de los clientes se mantiene como una prioridad permanente para los bancos.

La Asociación de Bancos de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) pusieron en marcha una nueva campaña de prevención orientada a alertar a la población sobre los riesgos de descargar aplicaciones o archivos desde enlaces no confiables, una táctica utilizada por ciberdelincuentes para tomar el control de dispositivos y hacer mal uso de la información personal.

Esta modalidad de engaño opera mediante el envío de mensajes SMS, servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales.

En muchos casos, los ciberdelincuentes suplantan la identidad de las instituciones y envían comunicaciones que imitan los formatos oficiales.

Mediante pretextos como la actualización de datos, la verificación de seguridad o el desbloqueo de una cuenta, inducen al usuario a instalar software malicioso destinado a extraer credenciales bancarias y datos personales.

¿Y qué hacer?

Para contrarrestar esta amenaza, las organizaciones recomiendan rechazar enlaces y descargas inesperadas, evitar la apertura de ligas o la descarga de archivos adjuntos que lleguen a través de mensajes no solicitados.

Asimismo, sugieren recurrir exclusivamente a tiendas oficiales, instalar aplicaciones únicamente desde plataformas autorizadas como Google Play Store o App Store.

También exhortan a desconfiar de alertas de bloqueo o actualización, dudar de cualquier mensaje que presione al usuario a instalar programas bajo el argumento de resolver problemas con la cuenta bancaria.

Otra recomendación es monitorear las cuentas con frecuencia, esto significa, revisar de forma periódica los saldos y movimientos en tarjetas de crédito y débito para detectar cualquier operación no reconocida a tiempo.

Si sospechas que tu dispositivo fue comprometido o detectas una operación no reconocida, detén la transacción, desconecta el equipo de internet y contacte de inmediato a tu institución financiera por sus canales oficiales. Cambia también tus contraseñas desde un dispositivo seguro.

La implementación de medidas como la actualización de dispositivos, la cautela ante enlaces sospechosos, evitar instalaciones no oficiales y la verificación minuciosa de autorizaciones, contribuirá a reducir significativamente el riesgo de fraudes bancarios.