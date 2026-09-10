FINNOSUMMIT 2026 conecta diversas industrias y presenta el concepto de netgrowing

FINNOSUMMIT, el encuentro líder de innovación y tecnología financiera en América Latina, presentó durante una conferencia de prensa virtual los principales contenidos de su décima edición, que se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre en Expo Santa Fe, Ciudad de México. Por primera vez, anuncian los FINNOSUMMIT Awards para reconocer a quienes han contribuido a construir los cimientos del ecosistema Fintech en América Latina.

"Nuestra misión en esta edición es conectar industrias que históricamente no conversaban entre sí para construir soluciones financieras que respondan a problemas concretos de la economía real. Retail, logística, supply chain, salud, tecnología y servicios financieros convergen ahora alrededor de un mismo reto: utilizar la innovación para resolver desafíos reales y generar nuevas oportunidades de crecimiento", señala Andrés Fontao, CEO de Finnosummit.

La transformación del ecosistema Fintech muestra que 53.3% de las fintech mexicanas se enfocan en empresas, instituciones financieras o PyMEs (B2B), frente a 46.7% orientadas a personas (B2C), de acuerdo con el Finnovista Fintech Radar México 2026 . Esto refleja el creciente papel de la innovación financiera en las operaciones empresariales.

La agenda de FINNOSUMMIT 2026 reunirá a emprendedores, ejecutivos de entidades financieras, corporativos, inversionistas y líderes de tecnología.

Entre los speakers destacan Samrah Kazmi, líder global en IA, ciberseguridad y transformación, quien presentará la keynote "The Invisible Infrastructure Driving Latin America’s New Operating System"; Kelly Kroger, Vicepresidenta en Grupo AXO (Victoria’s Secret & Old Navy); Himamauli Das, Senior Managing Director en K2 Integrity y ex Acting Director de FinCEN; Abhinav Rai, Cofundador y CEO de Niva; Marcelo Tomei, Vice-presidente Xcelerator de MetLife; Christina Hutchinson, Latam Head de Wise; y Federico Chester, Director de Desarrollo de Negocios para América Latina en Uber.

Como parte de la décima edición, se presentarán los FINNOSUMMIT Awards 2026, diseñados para reconocer la trayectoria, el impacto y el legado en la región. En conferencia de prensa se dieron a conocer los finalistas de las categorías que reconocen a los principales referentes de la innovación financiera en la región. El Premio a la Trayectoria Editorial en Innovación Financiera se dará a conocer durante el evento.

La décima edición también dará continuidad a DisruptHer, iniciativa que en 2025 incrementó en un 68% la participación de mujeres dentro del evento. En 2026 reunirá a más de 20 líderes C-Level y directivas de compañías, scaleups e instituciones, con la participación de sus embajadoras Myriam Cosío, Beatriz Durán y Christine Kenna.

Además, FINNOSUMMIT estrenará los Netgrowing Labs, espacios diseñados para sustituir el networking tradicional por conversaciones estratégicas orientadas a generar crecimiento y colaboración entre industrias. Esta nueva mirada deja atrás el tradicional networking para entender el netgrowing como la acción de cultivar la red para generar crecimiento orgánico y transaccional inmediato en el evento.