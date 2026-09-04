Ahorrar sin objetivo es un error: lo mejor es contar con fondo de emergencia, ¿por qué?

Ahorrar es uno de los hábitos financieros más importantes, pero no basta con guardar dinero sin un objetivo claro. Una de las prioridades de cualquier estrategia financiera debería ser la construcción de un fondo de emergencia, una reserva que permita enfrentar imprevistos sin recurrir a deudas ni comprometer otras metas

En México, las urgencias económicas son más comunes de lo que pensamos: pérdida de empleo, enfermedades, reparaciones del hogar o gastos inesperados. Según datos de la ENSAFI, 63% de las personas recurre a préstamos familiares y 19% a créditos formales cuando enfrentan una emergencia. Esto demuestra que la mayoría no tiene un colchón financiero preparado.

Contar con un fondo de emergencia permite afrontar estas situaciones con mayor tranquilidad, proteger la estabilidad financiera del hogar y evitar que un imprevisto se convierta en un problema de largo plazo.

¿Qué es un fondo de emergencia y por qué es indispensable?

Es una reserva de dinero destinada exclusivamente a cubrir gastos inesperados, como una emergencia médica, una reparación urgente o una disminución temporal de ingresos.

En pocas palabras, es tu red de seguridad financiera.

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¿Cuánto se debe ahorrar? Tu fondo debe cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos, esto incluye: renta, alimentación, transporte, servicios, medicamentos y deudas.

¿Cómo crear tu fondo de emergencia desde cero? Calcula tus gastos reales, registra todos tus gastos durante un mes: prioritarios y no prioritarios. Esto te dará una base realista para definir tu meta, empieza con una que sea alcanzable y ve escalando.

Abre una cuenta exclusiva para tu fondo, debe tener liquidez inmediata (retiro en 24-48 horas), rendimiento superior a la inflación, Protección del IPAB.

Automatiza tu ahorro, de preferencia, destina entre 5% y 10% de tu ingreso mensual para comenzar.

No lo mezcles con otros ahorros, vacaciones, gadgets o gustos personales no son emergencias.

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Si lo usas, reponlo, después de una emergencia real, tu prioridad debe ser reconstruir el fondo antes de ahorrar para otras metas.

El ahorro sigue siendo un pilar de las finanzas personales, pero el fondo de emergencia es el respaldo que permite enfrentar los imprevistos sin poner en riesgo otros objetivos financieros.

Además de ayudarte a evitar deudas, te brinda tranquilidad, fortalece tu capacidad de planificación y te permite tomar mejores decisiones cuando surgen situaciones inesperadas.

Construirlo requiere disciplina y constancia, pero sus beneficios pueden acompañarte durante toda la vida. Al final, un fondo de emergencia no es solo una estrategia financiera: es una herramienta que te ayuda a proteger tu bienestar, tu patrimonio y tu tranquilidad.

Por Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex