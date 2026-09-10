Proyecto Escolín detonará la economía regional en Veracruz.

El Proyecto Escolín no solo contribuirá al abasto agrícola nacional, sino que dinamizará de manera directa la reactivación económica del norte de Veracruz. Esta zona cuenta con una profunda tradición petrolera y petroquímica que aprovechará sus capacidades industriales preexistentes.

Al respecto, Manuel Chávez Guerra, Director de Proyectos O&G de Grupo Fénix, destacó la importancia de esta visión durante su participación en el Séptimo Congreso Internacional de Energía de Veracruz. El ponente subrayó que el plan consiste en "identificar oportunidades, desarrollar proyectos y generar plataformas capaces de crecer y permanecer en el tiempo".

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Por su gran magnitud operativa, la construcción y puesta en marcha del complejo prevén una derrama económica muy significativa para la región norteña. Entre sus mayores beneficios sociales destaca la creación cercana a los 20 mil empleos locales, tanto directos como indirectos.

La infraestructura proyectada dinamizará de forma inmediata las actividades de proveedores, contratistas y prestadores de servicios especializados. Sectores enteros vinculados a la construcción, operación y mantenimiento se beneficiarán de los nuevos encadenamientos productivos en Poza Rica y su zona de influencia.

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Para consolidar esta sólida plataforma industrial, el esquema de trabajo contempla alianzas estratégicas de gran relevancia comercial. La asociación con Mota-Engil y la incorporación de firmas expertas como Duro Felguera forman parte fundamental de dicha estrategia integradora.

De este modo, la recuperación industrial en Veracruz cumple un doble propósito de gran alcance institucional y social. Se fortalece el suministro interno de insumos agrícolas al tiempo que se abren oportunidades históricas para una región ligada al sector energético.