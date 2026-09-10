Peso se debilita y toca barrera $17 por dólar; BMV cae en inicio de operaciones

El peso mexicano y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) operaban a la baja este jueves, afectados por un fortalecimiento global del dólar, la mayor aversión al riesgo en los mercados y la reacción de los inversionistas a los nuevos datos de inflación de Estados Unidos.

La moneda mexicana cotizaba en 17.0120 pesos por dólar, lo que representaba una depreciación de 0.72% frente a las 16.8907 unidades del precio de referencia registrado el miércoles, de acuerdo con datos de LSEG.

El movimiento llevó nuevamente al peso por encima de la barrera de 17 unidades por dólar, un nivel relevante para el mercado cambiario debido a su impacto sobre importaciones, costos de empresas y precios de bienes denominados en moneda extranjera.

Uno de los principales factores detrás del movimiento cambiario fueron los datos sobre los precios al productor de Estados Unidos.

El Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final aumentó 0.4% en agosto, después de un incremento revisado al alza de 0.1% en julio.

En términos interanuales, el indicador registró un incremento de 5.4% en agosto, una cifra que reforzó la atención de los inversionistas sobre la trayectoria de la inflación estadounidense y las próximas decisiones de la Reserva Federal.

Después de conocerse el dato, los operadores incrementaron sus apuestas sobre un posible aumento de las tasas de interés de la Fed durante su reunión programada para el 15 y 16 de septiembre.

Una eventual política monetaria más restrictiva en Estados Unidos suele favorecer al dólar, debido a que puede aumentar el atractivo de los activos denominados en esa moneda y generar presión sobre divisas como el peso mexicano.

El mercado espera ahora el dato de inflación de EU

Los inversionistas mantienen la atención puesta en el siguiente indicador relevante: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos correspondiente a agosto, cuya publicación está prevista para este viernes.

El dato será clave para evaluar si las presiones inflacionarias justifican una postura más restrictiva de la Reserva Federal y, por lo tanto, para determinar el rumbo de los mercados financieros.

Para el peso mexicano, una mayor fortaleza del dólar puede traducirse en nuevas jornadas de volatilidad, particularmente si los próximos indicadores económicos estadounidenses modifican las expectativas sobre las tasas de interés.

BMV cae 0.80% al inicio de operaciones

La presión también alcanzó al mercado accionario mexicano.

Poco después de la apertura, el S&P/BMV IPC, principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, retrocedía 0.80%, hasta ubicarse en 64,296.38 puntos.

La caída estuvo relacionada principalmente con el comportamiento negativo de empresas del sector minero, en un contexto de descenso en los precios de los metales y de mayor aversión global al riesgo.Grupo México y Peñoles lideran las pérdidas

Entre las emisoras con mayores retrocesos destacaron Grupo México, uno de los principales productores de cobre a nivel mundial, cuyos títulos bajaban 3.36%, a 220.93 pesos.

Le siguieron las acciones de Industrias Peñoles, principal productor mundial de plata, que perdían 1.99%, para cotizar en 895.32 pesos.

La caída de estas compañías refleja el impacto que pueden tener los movimientos de los mercados internacionales de materias primas sobre las empresas mineras que cotizan en la BMV.