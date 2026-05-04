TikTok celebró el tercer aniversario de Emprende en TikTok, un programa que capacita y acerca a capital semilla, a Pymes de México y América Latina. ¿Cómo funciona?

De acuerdo con la red social, 1 de cada 5 Pymes utilizan TikTok para promocionar productos y servicios. Además, destacan que 6 de cada 10 usuarios que ven una recomendación en la red social, visitan los locales que aparecieron en su feed.

La idea de TikTok es aprovechar el celular, la tecnología y la creatividad, para que las pequeñas y medianas empresas, puedan alcanzar más lugares y clientes, para incrementar sus ventas.

Datos de la empresa, revelan que 7 de cada 10 negocios planean aumentar su presencia en la plataforma, por lo que TikTok se ha convertido en un canal clave para el desarrollo comercial.

Emprende en TikTok 2026 ya se lleva a cabo en México, Colombia y Perú, y para esta edición, sumará a Argentina.

El programa de apoyo, brindará acceso a capacitaciones a todas las Pymes que participen, y las tres seleccionadas, tendrán acceso a distintas sumas de capital semilla, enfocados en impulsar el crecimiento y consolidación de sus proyectos.

Primer lugar: 15 mil dólares.

Segundo lugar: 10 mil dólares.

Tercer lugar: 5 mil dólares.

¿Cómo emprender en TikTok? Así es cómo apoya a las pymes la red social Canva

¿Cómo participar en el programa de Emprende en TikTok?

La convocatoria abrió desde el 26 de marzo, y cierra el 5 de julio del 2026. En este periodo, las Pymes se pueden registrar y formar parte del programa.

Los requisitos que se piden son:

Ser una MiPyME con al menos 1 año de operación.

Contar con una facturación anual mínima comprobable de 10,000 dólares.

Tener un perfil de negocios en TikTok y un nivel medio de madurez digital.

Demostrar liderazgo, organización y capacidad para participar en el programa.

Valor agregado (no obligatorio): generar impacto ambiental y/o social positivo a través de su modelo de negocio.

El programa cuenta con dos fases: una que son las clases gratuitas y virtuales, y la segunda que son talleres impartidos por profesionales de la industria.

Las clases son en formato tipo podcast, que tienen una duración máxima de 15 minutos.

Son 6 las clases abiertas para toda Latam, enfocadas en creatividad, TikTok Live, Anuncios (Paso a paso y Métricas) y TikTok Shop.

El único requisito para participar en esta etapa, es las personas que quieran aprender.

Para el programa de Emprende en TikTok, los interesados tomarán talleres intensivos impartidos por expertos, y se brindará capacitación en temas clave como finanzas, liderazgo, legal, desarrollo de marca, marketing digital, relaciones públicas y estrategias.

La segunda parte son las mentorías, enfocadas a los proyectos con mayor desempeño, donde reciben mentorías personalizadas, visibilidad y la posibilidad de ganar hasta capital semilla.

Para el 5 de julio, que es cuando se cierra la convocatoria, TikTok elegirá a 10 emprendimientos de cada país para que pasen a la segunda etapa de clases y talleres.

TikTok destaca que el programa ha registrado a más de 21,850 proyectos, son 50 emprendimientos los que han recibido la aceleración y ha otorgado más de 550 mil dólares en capital semilla a 25 finalistas.