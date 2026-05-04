Exportación de crudo cae a niveles históricos

Petróleos Mexicanos (Pemex) destina 69% de su producción de crudo al Sistema Nacional de Refinación (SNR), lo que me ha permitido que las siete refinerías del país operen a 58% de su capacidad, siendo el complejo de Dos Bocas el de mayor avance.

Derivado de esto, en el primer trimestre de 2026, la petrolera registró el nivel de exportación de crudo más bajo en su historia y con ello una reducción de 36% en sus ingresos.

La empresa del Estado mantiene la política de reducir los niveles de venta en el mercado internacional, aun cuando actualmente se están desaprovechando los altos precios de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) que tan solo en marzo promedio 82.3 dólares por barril, superando incluso, en algunos días, la barrera de los 100 dólares por barril.

Sin embargo, el objetivo del gobierno federal es enviar la mayor cantidad de crudo a las refinerías del país y con ello, aumentar el nivel de producción de combustibles de alto valor agregado, al mismo tiempo que se reduce la dependencia a las importaciones.

En su último reporte operativo, la empresa detalló que destinó al procesamiento en las refinerías más de un millón 142.2 mil barriles por día, lo que representó un aumento de 22.5% en comparación a los 932 mil barriles por día del mismo periodo de 2025.

Dicho volumen, también significó el 69.1% de la producción total de crudo de Pemex que, en los primeros tres meses del año, alcanzó un promedio de un millón 652.2 mil barriles diarios.

Esto permitió, que la empresa pública lograra un aumento de 18.7% en el volumen de combustibles elaborados, entre los que destacan las gasolinas de las que se produjeron un promedio de 403.9 mil barriles diarios, 27% o 85.8 mil barriles más que el año pasado.

Los datos de Pemex muestran que el mejor comportamiento lo registró el diésel, pues pasó de 168.2 mil barriles por día en 2025, a 285.7 mil barriles diarios en 2026, es decir, casi 70% más.

Por el momento, las siete refinerías del país operan al 57.7% de su capacidad, sin embargo, se espera que este volumen aumente de manera paulatina conforme avancen los trabajos de adecuación de los complejos y la puesta en marcha de la refinería de Dos Bocas.

Menos ventas

Esta estrategia ha provocado que los niveles de exportación de crudo a los mercados internacionales, registrará en el primer trimestre, un promedio de 405.5 mil barriles por día.

Esto no solo significó una caída de 38.8% en comparación al año pasado, sino que también es uno de los niveles más bajos en su historia.

Los datos de Pemex detallan que sus envíos a la región de América, donde se encuentra Estados Unidos, siendo este, su principal cliente, se comercializaron un total de 240.2 mil barriles diarios, 34.1% menos que un año entes.

Del mismo modo, los envíos a Europa alcanzaron los 154.3 mil barriles por día, que también representan una caída de 18.6%.

Sin embargo, los datos destacan que los envíos Lejano Oriente se desplomaron en 89.9%, pues sólo se enviaron 11 mil barriles, 97.7 mil barriles menos que en el primer trimestre de 2026.

Esta política provocó que los ingresos para Pemex por las exportaciones de crudo fueran de dos mil 483 millones de dólares, lo que significó una caída importante de 35.6%m aun cuando los precios del crudo se mantienen elevados desde el inicio de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos.