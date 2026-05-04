Ataques de phishing: Microsoft, la marca más suplantada

Los ciberdelincuentes continúan suplantando a marcas ampliamente reconocidas en sus campañas de phishing y Microsoft se mantiene como su principal objetivo durante el primer trimestre de 2026.

En un ataque de phishing, los piratas informáticos envían a sus posibles víctimas correos o mensajes de texto suplantando a organismos legítimos como bancos, empresas o gobiernos para engañarlos y que compartan información confidencial.

El reporte Brand Phishing Ranking, realizado por Check Point Research, Microsoft fue la empresa suplantada durante los primeros tres meses de este año al concentrar el 22% de todos los intentos. En ese tiempo, destacó una campaña que suplanta el servicio de autenticación de Microsoft y utilizaba una URL compleja.

La página fraudulenta mostraba una interfaz de inicio de sesión aparentemente legítima, pero con comportamientos inconsistentes con el fin de recolectar las credenciales de las víctimas.

De acuerdo con Emmanuel Ruiz, director de canales para América Latina en Check Point, el usar URL complejas es una técnica que incrementa la probabilidad de que los usuarios no detecten el dominio fraudulento.

Entre las otras empresas que se han visto suplantadas en ataques de phishing destacan Apple, Google, Amazon y LinkedIn en el primer trimestre de 2026.

“El hecho de que Microsoft, Apple y Google encabecen la clasificación demuestra lo crítico que se ha vuelto el acceso basado en la identidad y la nube para los atacantes. Al mismo tiempo, el auge de plataformas como LinkedIn subraya el interés creciente en entornos profesionales”, advirtió el experto.

Para Ruiz, los ataques de phishing continúan siendo eficaces porque explotan la confianza de los usuarios en servicios digitales ampliamente utilizados.

Para hacer frente a estas amenazas recomendó a las organizaciones adoptar un enfoque preventivo que combine inteligencia de amenazas impulsada por inteligencia artificial con protección proactiva en correo electrónico, web y herramientas de colaboración.

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