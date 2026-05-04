Operación en México: Ven buen potencial para Live Shopping

México es uno de los mercados con mayor potencial para profesionalizar y escalar el Live Shopping en América Latina, por eso, LIVO comenzará a operar en el país este mes para aprovechar esta oportunidad de negocio y ayudar a las empresas a impulsar sus ventas.

El Live Shopping es una herramienta para atraer clientes que surgió hace casi una década cuando la compañía de comercio electrónico Alibaba lanzó Taobao Live, una plataforma que usaba el concepto de telecompra.

Lo que hacía era conectar una transmisión en vivo por internet con una tienda digital, permitiendo a los participantes ver la presentación de los productos y comprarlos simultáneamente, una experiencia que se puede complementar con reacciones, chats, reseñas de productos, demos, preguntas y respuestas, influencers, entre otras opciones.

Para Juan Fusoni, cofundador de LIVO, México está listo para este modelo de venta gracias a que cuenta con más de 85 millones de usuarios en TikTok y, según datos de la industria, el 58% de los usuarios ya realiza compras dentro de la aplicación.

A lo que se añade un usuario de redes sociales con hábitos maduros, es decir, están acostumbrados al consumo de contenido y abierta a formatos que integran entretenimiento y transacción.

“El público objetivo de Live Shopping es un usuario digital frecuente, que interactúa con creadores y marcas en redes sociales y responde a experiencias dinámicas, especialmente en categorías como retail, belleza y consumo masivo”, detalló al platicar con Excélsior.

Fusoni aceptó que el reto para impulsar el Live Shopping está en que las marcas aún no lo ven como un canal importante y necesitan desarrollar capacidades específicas como generar contenido orientado a venta, formar a los presentadores y coordinar la logística.

A lo que se añaden variables como la integración de pagos y la madurez del ecosistema digital, que todavía está en desarrollo en la región.

La oferta

Para aprovechar esta oportunidad, Fusoni y Diego Antista se aliaron para desarrollar LIVO que es una plataforma de Live Shopping con herramientas para que las marcas puedan vender directamente desde contenido en vivo en plataformas como TikTok Shop.

“El modelo se basa en un servicio integral que abarca toda la operación desde la apertura y gestión de la tienda, hasta la operación de los “lives”, generación de contenidos, marketing de afiliados, gestión de pauta digital y coordinación logística y regulatoria en cada mercado”, explicó Fusoni.

Añadió que LIVO cobrará una participación sobre las ventas generadas por ese canal y, de momento, no tiene una competencia directa. Esto último porque el mercado aún es incipiente y, si bien hay agencias y plataformas que están comenzando a explorar el Live Shopping, aún no hay un líder consolidado.

El cofundador comentó que el lanzamiento en México está previsto para este mes y su meta durante el primer año de operación será validar y escalar el modelo en distintos mercados de la región.

“La expectativa es trabajar con 80 clientes hacia fin de año en distintas geografías, incluyendo México, Argentina, Perú y Colombia”, destacó.

Adicionalmente, medirán su éxito a través de indicadores concretos como la cantidad de clientes activos, recurrencia de transmisiones, el volumen de ventas generado, tasa de conversión, crecimiento de audiencia y capacidad de sostener el canal como una fuente continua de ingresos para las marcas.