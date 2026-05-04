Infraestructura de CFE sin daños tras sismo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que tras el sismo de esta mañana, no se detectó daño en la infraestructura de redes de transmisión y distribución eléctrica.

Dijo que el sistema de generación se encuentra operando de manera normal.

“Respecto al sismo ocurrido este 4 de mayo a las 09:19 horas, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, conforme a los protocolos, se activaron de inmediato las actividades para la revisión de la infraestructura eléctrica, sin haber detectado afectaciones.”

Aseguró que se mantiene una revisión continua en los centros de monitoreo.

La empresa pide a los usuarios reportar cualquier situación al 071.

Apagón en Quintana Roo

En un hecho aparte la CFE dijo que este lunes a las 04:56 horas del centro, se registró la salida de operación de un elemento en la subestación Playa del Carmen, afectando el suministro a 286 mil 87 usuarios de los municipios de Solidaridad y Cozumel del estado de Quintana Roo.

Dijo que, con la intervención inmediata del personal de la CFE, se logró el restablecimiento total del servicio a las 6:50 de la mañana.

“Personal de Distribución y Transmisión se encuentran realizando trabajos para alcanzar condiciones normales de operación en su infraestructura.”