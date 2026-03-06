¿Cómo ahorrar en Cetes y ganar 300 pesos al mes?

Ahorrar en CETES en 2026 continúa siendo una alternativa sólida para quienes buscan estabilidad y rendimientos previsibles. Estos instrumentos, emitidos por el Gobierno de México y colocados mediante subastas del Banco de México, permiten invertir desde montos accesibles a través de la plataforma oficial Cetesdirecto.

La meta de generar trescientos pesos al mes es posible, pero requiere conocer las tasas actuales y hacer un cálculo realista.Cuánto necesitas invertir para ganar trescientos pesos al mes

A febrero de 2026, las tasas anuales de los CETES se ubican cerca del siete por ciento, dependiendo del plazo elegido. Los instrumentos a veintiocho días rondan el seis punto ochenta y cinco por ciento anual; los de noventa y un días se acercan al siete por ciento; y los de trescientos sesenta y cuatro días pueden alcanzar alrededor del siete punto treinta por ciento anual, según resultados de subastas publicados por el Banco de México.

Cuánto necesitas invertir para ganar 300 pesos al mes

Si se toma como referencia una tasa promedio anual del siete por ciento, el rendimiento mensual aproximado equivale a poco más del cero punto cincuenta y ocho por ciento sobre el capital invertido. Para generar trescientos pesos mensuales, el cálculo indica que se necesitaría un capital cercano a cincuenta y un mil setecientos pesos. La cifra puede variar ligeramente según el plazo y los movimientos semanales en las tasas, pero funciona como estimación razonable.

Es importante considerar que los rendimientos están sujetos a retención de Impuesto Sobre la Renta, lo que reduce ligeramente la ganancia neta. Además, la inflación —con un objetivo cercano al tres por ciento anual según la política monetaria— influye en el rendimiento real del dinero.Estrategia para alcanzar el capital necesario en 2026

Reunir más de cincuenta mil pesos puede parecer desafiante, pero es alcanzable con disciplina financiera. Una estrategia práctica consiste en realizar aportaciones periódicas. Si una persona ahorra entre dos mil y cuatro mil pesos mensuales e invierte de forma constante en CETES, podría acercarse a la meta en poco más de un año.

Otra recomendación es reinvertir los rendimientos en lugar de retirarlos. Esto permite aprovechar el efecto acumulativo y acelerar el crecimiento del capital. Elegir plazos de noventa y un o ciento ochenta y dos días puede ofrecer un equilibrio entre liquidez y rendimiento, permitiendo ajustes conforme cambien las condiciones económicas.

La principal ventaja de los CETES es la seguridad, ya que están respaldados por el gobierno federal. No prometen ganancias extraordinarias, pero sí estabilidad y previsibilidad, cualidades valiosas en un entorno económico donde las tasas tienden a moderarse respecto a años anteriores.

En síntesis, ganar trescientos pesos al mes con CETES en 2026 es una meta realista si se cuenta con un capital cercano a los cincuenta mil pesos y se mantiene constancia en el ahorro. Más que una apuesta arriesgada, se trata de construir un ingreso adicional de forma ordenada y con uno de los instrumentos de menor riesgo en el mercado mexicano.