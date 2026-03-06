¡Peso pierde por segundo día! Precio del dólar hoy 6 de marzo de 2026

El peso mexicano retrocede por segunda jornada consecutiva tras darse a conocer los datos sobre el empleo en Estados Unidos, con lo que el precio del dólar hoy 6 de marzo de 2026 cotiza en $17.87 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bandos de México.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.86%, ante un avance generalizado del dólar y en un mercado también presionado por preocupaciones globales en torno al conflicto en Medio Oriente, que ha venido provocando un reacomodo en las carteras de inversión.

En la semana, el peso mexicano sumaba un deterioro cercano al 4%, apuntando a su peor desempeño desde junio de 2024.

Las nóminas no agrícolas disminuyeron en 92 mil puestos de trabajo en febrero, contrario al incremento de 59 mil puestos laborales previsto por los economistas, con lo que la tasa de desempleo subió a un 4.4% desde un nivel anterior del 4.3%.

Otro dato estadounidense mostró que las ventas minoristas se redujeron en enero un 0.2% frente al mes anterior, aunque la cifra fue ligeramente mejor al declive de un 0.3% que se esperaba.

Dólar hoy a peso mexicano del 6 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 6 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.96 pesos a la compra y 18.09 pesos a la venta.

- 16.96 pesos a la compra y 18.09 pesos a la venta. Banamex - 17.24 pesos a la compra y 18.26 pesos a la venta.

- 17.24 pesos a la compra y 18.26 pesos a la venta. Banorte - 16.62 pesos a la compra y 18.04 pesos a la venta.

- 16.62 pesos a la compra y 18.04 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

- 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta. Scotiabank - 15.60 pesos a la compra y 19.10 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:45 horas

Con información de Reuters

vjcm