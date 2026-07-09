Inauguran Congreso de CAAAREM con llamado a modernizar las aduanas.

Las principales autoridades hacendarias y aduaneras del país inauguraron el Congreso Nacional de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), el principal encuentro del sector, que congrega a más de 800 agentes aduanales para intercambiar experiencias y debatir los desafíos y oportunidades que enfrenta el comercio exterior de México.

La ceremonia fue encabezada por el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Gabriel Lerma Cotera, en representación del titular de la dependencia, Edgar Amador Zamora. También participaron el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Héctor Alonso Romero; el administrador general de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) del SAT, Erick Jiménez; y el presidente de la CAAAREM, A.A. José Ignacio Zaragoza Ambrosi.

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Como parte de la ceremonia inaugural se entregó la Medalla CAAAREM, la máxima distinción que otorga el organismo en materia de comercio exterior. En esta edición, la presea fue otorgada al secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; al presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre; y a Andrés Rohde, de la Academia de Derecho Aduanero, quienes fueron seleccionados tras un proceso de nominación y votación en el que participaron las 38 asociaciones de agentes aduanales que integran la CAAAREM, en reconocimiento a su destacada trayectoria y sus aportaciones al fortalecimiento del comercio internacional en México.

Durante el Congreso se desarrollan conferencias magistrales impartidas por especialistas y autoridades del sector, entre ellas la presentación del titular de la ANAM sobre los retos de la aduana mexicana y una conferencia de AGACE enfocada en la fiscalización del comercio exterior. Asimismo, se llevan a cabo paneles y mesas de análisis sobre innovación, facilitación comercial, digitalización, cumplimiento normativo y los desafíos que enfrenta el sector en un entorno global cada vez más dinámico.

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En su mensaje, el presidente de CAAAREM, A.A. José Ignacio Zaragoza Ambrosi, destacó que el Congreso Nacional representa un espacio estratégico para fortalecer el diálogo entre el gremio y las autoridades, impulsar la modernización del sistema aduanero y consolidar a los Agentes Aduanales como aliados fundamentales del Estado mexicano para el desarrollo económico, la competitividad y la seguridad del comercio exterior.

El Congreso Nacional de CAAAREM se lleva a cabo esta semana en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y concluirá el próximo 11 de julio con la celebración de la Asamblea General Ordinaria de los Agentes Aduanales del país, consolidándose como el principal espacio de diálogo, actualización profesional y fortalecimiento institucional del gremio.