Busbud presenta a Terra Mobility como su nueva empresa matriz

Terra Mobility une sus dos líneas de negocio complementarias: los marketplaces líderes para reservar viajes terrestres (Busbud, Buson y Recorrido) y TerraOS, el sistema operativo que unifica las soluciones de software empresarial de la compañía. TerraOS ayuda a los operadores a gestionar sus operaciones y fijar precios de forma más efectiva, mientras los marketplaces les dan acceso directo a demanda global. El resultado es una empresa global de tecnología de viajes respaldada por 270 empleados en 26 países.

TerraOS combina las capacidades de plataformas adquiridas, como Betterez y Ratality, en un sistema que abarca boletaje, gestión de inventario, revenue management con Inteligencia Artificial, distribución y comercio electrónico. Cerca de 300 operadores en más de 15 países ya funcionan con estas soluciones, y los marketplaces conectan a 100 millones de viajeros al año con 4,000 operadores en más de 190 países.

"Los operadores de transporte terrestre han mostrado gran resiliencia, pero la industria ha cambiado mucho en los últimos tres años: los viajeros esperan experiencias de reservación tan fluidas como las de un vuelo", comentó LP Maurice, CEO y cofundador de Terra Mobility. "Nuestro trabajo es poner tecnología de clase mundial al alcance de cada operador, y con la evolución de nuestra marca a Terra Mobility ponemos esta visión en el centro de nuestra misión para los próximos años".

Financiamiento por Vista Credit Partners

Terra Mobility anunció un financiamiento de 40 millones de dólares de Vista Credit Partners, que acelerará el plan de TerraOS y respaldará su expansión y adquisiciones. "Terra Mobility combina software esencial y distribución global", señaló Greg Galligan. "Nos enorgullece apoyarlos".

Nombramientos clave del consejo directivo

Terra Mobility también anunció el nombramiento de Mathieu Provencher como director financiero (CFO), quien aporta amplia experiencia escalando empresas de software B2B tras roles de liderazgo financiero en Vention y Novisto.

Erik Blachford, expresidente y CEO de Expedia, fue nombrado presidente del Consejo tras ocho años como miembro de la junta directiva. Sam Shank, cofundador y ex CEO de HotelTonight —adquirida por Airbnb en 2019—, también se suma al consejo directivo.

Acerca de Terra Mobility

Terra Mobility es una empresa global de tecnología de viajes que impulsa la cadena de valor del transporte terrestre de pasajeros. Al anclar marketplaces confiables como Busbud, Buson y Recorrido junto a TerraOS, su sistema operativo empresarial unificado, brinda la infraestructura y la red de distribución global para operadores de viajes terrestres, con sede en Montreal y oficinas en América Latina y Europa. Más información aquí.

Acerca de Vista Credit Partners

Vista Credit Partners es la división de inversión en crédito de Vista Equity Partners, especializada en empresas de software. Ha concretado más de 700 transacciones y, al 31 de marzo de 2026, administra más de 10,700 millones de dólares en activos.