Mercado Pago quiere ser el principal banco digital del país

Pedro Rivas, director general de Mercado Pago, afirmó que el siguiente objetivo de la firma de servicios financieros es convertirse en el principal banco digital de nuestro país.

Tras el campanazo conmemorativo de su primera colocación de deuda en la Bolsa Institucional de Valores, el ejecutivo afirmó: “Esto nos lleva hacia nuestro siguiente destino, que es convertirnos en el banco digital número uno de México. Estamos en ese camino, estamos transformando la compañía, estamos transformando la manera en la que hacemos eso”.

El directivo dijo que para lograr dicha meta el plan es lograr que Mercado Pago crezca y todos los pequeños negocios que lo utilizan también; por lo cual, la empresa seguirá invirtiendo en nuestro país en los siguientes años.

“Hemos tenido un crecimiento muy importante, anunciamos también una inversión de 4 mil 600 millones de dólares, nada más para este año, para continuar expandiendo el tamaño de las operaciones que venimos haciendo y esto continuará en el futuro”, adelantó.

Por otro lado, refirió que Mercado Libre y Mercado Pago son compañías hermanas, una se dedica a democratizar el comercio electrónico y la otra a democratizar servicios financieros.

Actualmente, Mercado Pago suma 20 millones de líneas de crédito al consumo abierta en este país, a lo que hay que añadir 18 millones de usuarios mensuales únicos.

Emisión

María Ariza, directora de la Bolsa Institucional del Valores (BIVA) destacó que apenas el pasado 29 de septiembre la firma concretó su primera colocación de deuda.

“La operación se estructura en dos tramos. El primero por mil 50 millones de pesos a un largo plazo de tres años y el segundo por 2 mil 700 millones de pesos a cinco años, alcanzando una colocación total de 3 mil 750 millones de pesos. Esta transacción representa un hito para el mercado y por supuesto para Mercado Libre al marcar esta primera incursión en el mercado de deuda pública”, dijo.

De acuerdo con la ejecutiva, este paso estratégico le va a permitir diversificar sus fuentes de fondeo, fortalecer su estructura financiera y extender el vencimiento de su deuda.

La ejecutiva, afirmó que Mercado Pago ha revolucionado la manera en que personas y negocios acceden a servicios financieros.