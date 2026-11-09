Multiva y Gobierno de Yucatán impulsan industrialización con infraestructura e inversión.

Yucatán busca aprovechar su infraestructura portuaria, energética y logística para impulsar su industrialización y atraer inversiones, dijo Ermilo Barrera Novelo, secretario de Economía y Trabajo, durante el foro ¡Va por Yucatán!, organizado por Banco Multiva y el Gobierno del Estado.

El funcionario aseguró que la administración estatal construye una estrategia de largo plazo para transformar la economía de Yucatán.

En el caso del gobierno del renacimiento maya, la visión que tenemos es a 25 años, donde nosotros lo que estamos buscando es la industrialización del estado”, afirmó.

Reconoció que Yucatán no ha vivido una industrialización comparable con otras regiones, lo que ha contribuido a las brechas de desigualdad.

Nuestro sector secundario está muy atrás de la media nacional y todo eso es oportunidad para la inversión y para el crecimiento”, indicó Barrera Novelo.

La estrategia busca fortalecer la infraestructura pública para generar competitividad en energía, agua, gas, transporte y logística.

Karla del Pilar Figueroa, representante de Asipona Progreso, explicó que la ampliación del puerto, que pasará de nueve posiciones de atraque a 16 adicionales y alcanzará 4 mil 500 metros de muelle, será uno de los pilares del crecimiento industrial.

Carlos Zafra, economista de la Corporación Financiera Internacional, consideró que Yucatán puede aprovechar la reconfiguración de las cadenas globales de valor en componentes eléctricos y electrónicos.

Yucatán tiene esa gran oportunidad de capitalizar esas capacidades que ha desarrollado en los últimos años para traer precisamente esas inversiones”, dijo.

Alejandro de la Vega, director ejecutivo de Financiamiento Estructurado, Banca Corporativa y de Inversión de Banco Multiva, señaló que para concretarlas se requiere certeza.

La certidumbre regulatoria que otorga en este caso las autoridades es un tema clave tener las reglas muy claras para que el inversionista pueda invertir y nosotros como banco podamos prestar dinero para que las obras se ejecuten”, explicó.

¡Va por Yucatán! es el segundo de un programa de foros estatales que impulsa Multiva. En esta ocasión reunió a representantes del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, así como a líderes empresariales, especialistas y figuras del sector financiero para dialogar sobre los proyectos estratégicos que están transformando la entidad y las oportunidades que estos abren para la inversión y el desarrollo.