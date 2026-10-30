Buen Fin 2026: ¿Cómo evitar dar el tarjetazo en la temporada de ofertas?

El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. En esta temporada, muchas personas aprovechan las ofertas para comprar artículos a buen precio. A continuación, te decimos cómo evitar dar el tarjetazo en el Buen Fin.

Antes de ira las tiendas en el Buen Fin 2026, es importante revisar algunas cuestiones de las finanzas personales, para evitar un desbalance que ponga en riesgo la estabilidad del hogar.

¿Cómo evitar dar el tarjetazo en el Buen Fin 2026?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), extiende una serie de consejos para evitar que la tarjeta de crédito desfalque nuestro bolsillo en el Buen Fin.

Evalúa tu capacidad de pago. Es importante evaluar las deudas que tenemos y el dinero del que disponemos, antes de comprometer nuestros ingresos con la tarjeta de crédito.

Comparar precios. Antes de dejarse llevar por la emoción, es necesario comparar precios entre varias tiendas, y ver cuál es la mejor opción.

Llevar un control de las compras. Todo es felicidad al momento de estar en la tienda o hacer clic en el botón de “Comprar”, pero lo mejor es llevar un control de lo que adquirimos para no sobregirar la tarjeta.

No hay que dejarse llevar por la emoción. La acción de comprar nos genera una sensación de satisfacción que es momentánea, pero que, a la larga, afecta nuestras finanzas, y por productos que tal vez no necesitamos o que muchas veces son desechables.

Mejor ahorra. En caso de no tener algún producto pensado o en la mira para comprar, lo mejor es pasar del Buen Fin, y ahorrar el dinero, que nunca está de sobra iniciar un fondo de emergencias.

La Condusef señala que, al evitar las deudas en el Buen Fin, no se comprometen los ingresos futuros. La institución aconseja considerar pagar de contado o con tarjeta de débito, por la ventaja de no poner en riesgo las finanzas, y en algunas ocasiones, se aprovechan algunos descuentos por liquidar al momento.

Otro gran consejo de la Condusef, es guardar los tickets de compra, pues, en caso de alguna reclamación, este papelito será necesario. Lo mejor, es que, si el producto ya no nos convenció, con el ticket tenemos la opción de devolver el producto, y tener de regreso nuestro dinero.