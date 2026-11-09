Banco Multiva y el Gobierno de Yucatán organizaron el foro ¡Va por Yucatán!, un espacio para mostrar cómo el sector público y el privado pueden sumar esfuerzos y recursos para construir el Yucatán que viene, aseguró el gobernador Joaquín Díaz Mena durante la inauguración.

“Para crecer necesitamos infraestructura, por eso el gobierno del renacimiento maya está impulsando proyectos estratégicos que van a cambiar la cara económica de Yucatán”, subrayó Díaz Mena.

Por parte de Multiva, Luis de la Fuente, director general adjunto de negocios de Banco Multiva, coincidió en que los proyectos transformadores surgen cuando gobiernos, empresas e instituciones financieras trabajan con visiones comunes.

“Creemos en una banca que acompaña el desarrollo, que ayuda a estructurar proyectos viables y que contribuye a crear las condiciones para que las oportunidades se conviertan en inversión, en empleo y en bienestar”, dijo.

Multiva y el Gobierno de Yucatán impulsan la inversión mixta en el foro ¡Va por Yucatán! Karina Tejada

De la Fuente comentó que se vive un momento especialmente relevante para el desarrollo regional del país, donde la reconfiguración de las cadenas productivas, las nuevas necesidades de infraestructura y la búsqueda de destinos confiables para la inversión generan oportunidades que hace pocos años parecían impensables.

“En ese nuevo contexto, Yucatán destaca con luz propia, no solamente por sus indicadores económicos o por su capacidad para traer inversión, destaca porque ha logrado construir un entorno de confianza sustentado en seguridad, en estabilidad institucional, en certeza jurídica y en una visión de largo plazo. Pocas regiones del país reúnen al mismo tiempo las condiciones que hoy ofrece Yucatán”, señaló.

Añadió que detrás de cada proyecto de infraestructura, inversión productiva o empresa que decide establecerse en una región hay decisiones, planeación y coordinación entre distintos actores, y que eso se percibe en Yucatán.

“La ampliación del puerto de Progreso, el fortalecimiento de la conectividad logística, los proyectos energéticos, la creciente atracción de inversiones, formar parte de una estrategia que busca consolidar al Estado como uno de los principales desarrollos económicos del país”.

Multiva y el Gobierno de Yucatán impulsan la inversión mixta en el foro ¡Va por Yucatán! Karina Tejada

El gobernador dijo que a los inversionistas les ofrecen certidumbre, acompañamiento y reglas claras; a la banca, un gobierno que cumple y quiere construir relaciones de largo plazo; y a las empresas yucatecas, apoyo para que crezcan, hagan sinergias, sean proveedoras y se sumen a las cadenas de valor de los grandes proyectos.

Para el gobierno estatal, la inversión no es un fin en sí mismo: lo que busca es que se traduzca en empleo formal, mejores salarios y bienestar para las familias de Yucatán.

“Agradecemos a la presidenta Claudia Sheinbaum por su respaldo a este gran proyecto y por impulsar también”, comentó el gobernador.

Díaz Mena explicó que Yucatán es uno de los estados más seguros del país, con estabilidad, certeza y un gobierno que trabaja de la mano con el sector empresarial.

“Tenemos talento joven, una ubicación estratégica en el sureste del país y gente trabajadora y honesta que es nuestra mayor fortaleza”, detalló.

Enumeró los proyectos que hoy se desarrollan: la ampliación y modernización del puerto de Progreso, la conectividad ferroviaria y logística, y la infraestructura energética que necesitan las empresas para instalarse y operar. Son proyectos de gran escala y “ningún gobierno puede hacerlo solo”, dijo.

¡Va por Yucatán! es el segundo de un programa de foros estatales que impulsa Multiva. En esta ocasión reunió a representantes del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, así como a líderes empresariales, especialistas y figuras del sector financiero para dialogar sobre los proyectos estratégicos que están transformando la entidad y las oportunidades que estos abren para la inversión y el desarrollo.