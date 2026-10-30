Más allá de cuatro paredes: cómo las comunidades sustentables de Vinte protegen la economía familiar

Para una familia mexicana, adquirir una vivienda representa el esfuerzo y la inversión patrimonial más trascendente de su vida. Sin embargo, el verdadero valor de ese patrimonio no concluye con la entrega de las llaves: se define en el consumo diario de agua y electricidad, en la disponibilidad de parques, escuelas y servicios urbanos cercanos, y en la capacidad de la casa para resistir embates climáticos conservando su valor a través de los años. Este enfoque integral y centrado en las personas fue el eje de la participación de Grupo Vinte en el prestigioso ULI Fall Meeting 2026 en Miami.

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Ahorro tangible en el bolsillo: el impacto diario de la certificación EDGE

Uno de los grandes paradigmas rotos durante el foro internacional es la idea de que la sustentabilidad es un lujo prescindible o una carga económica añadida al precio de venta. Al contrario: cuando se diseña con rigor técnico, la eficiencia ambiental es una aliada directa de la economía de los hogares.

Joel Sánchez, representante de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, destacó que Grupo Vinte ha marcado la pauta en América Latina al superar las 26,000 viviendas certificadas bajo la norma EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies). Este estándar garantiza un ahorro medible de al menos 20% en energía eléctrica y 20% en agua potable, lo que aligera de forma inmediata los recibos mensuales de servicios para miles de familias mexicanas.

Infraestructura integral: la visión comunitaria de Grupo Vinte y NADBank

Un hogar no vive aislado de su entorno. Desde la perspectiva de Kari Bergman, directora asociada de Financiamiento de Infraestructura Ambiental del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), el bienestar habitacional depende críticamente de la infraestructura que sostiene la vida comunitaria.

Sistemas integrales de drenaje pluvial, redes eficientes de abastecimiento hídrico, pavimentación con movilidad planificada, planteles educativos y áreas recreativas dignas forman parte del entorno que Grupo Vinte consolida en cada desarrollo. Bergman remarcó que el gran desafío consiste en comunicar con claridad estos beneficios al comprador final, para que aprecie el retorno que una comunidad sustentable aporta a su salud y convivencia familiar.

Resiliencia y plusvalía a largo plazo para las familias

La visión financiera de Grupo Vinte, explicada por Domingo Valdés en el panel, siempre ha tenido como destinatario final a los habitantes. Al contar con el 73% de su deuda indexada a criterios sustentables y ODS, la firma asegura inversiones de largo aliento que elevan el valor de mercado de las colonias con el paso del tiempo.

Asimismo, se abordó la resiliencia inmobiliaria ante desastres climáticos, apoyada en herramientas como el Building Resilience Index de IFC. Desarrollos capaces de mitigar inundaciones, soportar calor extremo o aprovechar fuentes hídricas —como las soluciones implementadas en el noroeste por Derex— no solo protegen la integridad física de las familias, sino que a futuro les otorgarán acceso a seguros de menor costo y créditos de mejora preferenciales.

Construir comunidades sustentables es democratizar la calidad de vida. La experiencia compartida por Grupo Vinte ante más de 5,000 líderes mundiales en Miami ratifica que el futuro urbano en México ya está aquí: hogares más eficientes, colonias vivas y familias cuyo patrimonio crece con solidez.