Bankaool redefine su estrategia de crecimiento

El crecimiento de su cartera de clientes y la expansión nacional marcarán la nueva etapa de Bankaool, que busca alcanzar 400 mil clientes activos y administrar más de 50 mil millones de pesos en activos al cierre de 2027.

Francisco Lira, quien asumió la dirección general de la institución tras más de dos décadas en el sector financiero, detalló las prioridades que guiarán esta nueva etapa.

Cortesía “En Bankaool tenemos tres grandes objetivos. El primero, acompañar este gran crecimiento que ha tenido en los últimos años con un modelo de gobernanza y corporativo que acompañe a todos nuestros clientes y cumpla con toda la regulación que necesita un banco, pero que sea ágil y amigable”, señaló en entrevista para Excélsior.

Como parte de sus planes de expansión, la entidad financiera prevé cerrar 2026 con 50 sucursales y más de 200 mil clientes digitales. Para el próximo año, busca tener presencia física en las principales ciudades del país, respaldada por una plataforma digital que permita atender a sus usuarios.

Esta estrategia responde a la diversificación geográfica que ha experimentado el banco. De acuerdo con Francisco Lira, en 2023 Chihuahua concentraba el 80% de sus clientes y operaciones, mientras que actualmente representa el 23% del negocio, debido al crecimiento registrado en otras entidades.

La combinación de canales digitales y atención presencial es uno de los elementos con los que Bankaool busca distinguirse en el mercado financiero mexicano. Pymes, eje de crecimiento

La atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes) será otro de los pilares de la estrategia de Bankaool, que busca ampliar sus soluciones financieras para responder a este tipo de negocios.

Cortesía “Las pymes y medianas empresas son el corazón de la economía en México”, afirmó el directivo.

En su oferta comercial, la institución cuenta con una política de Comisión Cero, mediante la cual reembolsa a sus clientes las comisiones cobradas por retiros de efectivo en cajeros automáticos de otros bancos, lo que les permite disponer de efectivo en distintas partes del país sin limitarse a una sola red.

Con esta estrategia, la institución busca consolidar su presencia en el mercado mexicano mediante una oferta que combine tecnología, atención cercana y soluciones financieras para las empresas. Para el directivo, el reto será acompañar la expansión del banco con servicios accesibles y una plataforma que responda a las necesidades de sus clientes.