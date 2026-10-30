Grupo RICA fortalece su compromiso social con inversión ambiental

Con 26 millones de pesos destinados a infraestructura de recuperación de PET, una red vinculada con más de 1,000 empleos indirectos y programas de formación que han beneficiado a 39,000 personas, la compañía amplía sus iniciativas sociales y ambientales.

Grupo RICA, uno de los ocho embotelladores de la Industria Mexicana de Coca-Cola, fortalece su estrategia social mediante proyectos de economía circular, capacitación laboral y seguridad vial en las comunidades donde opera. Las iniciativas combinan inversión en infraestructura, participación de negocios locales y formación de trabajadores.

Como accionista de PetStar, la empresa destinó 26 millones de pesos a su red de recuperación de PET en Hidalgo. El Centro de Acopio de Epazoyucan tiene capacidad para recuperar 1,800 toneladas anuales, equivalentes a más de 80 millones de botellas, y mantiene vínculos con 45 micro, pequeñas y medianas empresas y más de 1,000 empleos indirectos asociados a la recuperación de materiales.

"Nos enorgullece contribuir a un modelo que transforma residuos en recursos y que demuestra que el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente pueden avanzar de la mano", afirmó Miguel Guizado Aguirre, director general de Grupo RICA, en el marco de la inauguración del Salón Vive PetStar, dedicado a la educación ambiental.

En paralelo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) otorgó una Mención Honorífica a Embotelladora Las Margaritas, de Grupo RICA. Entre junio y agosto de 2026, su programa Agente de Cambio reunió 9,831 kilogramos de PET, 96.6 % más que su meta de 5,000 kilogramos, con la participación de 53 instituciones y organizaciones de Pachuca.

Capacitación para más mujeres

En el terreno social, la Fundación Misión de Doña Margarita, respaldada por Grupo RICA, ha beneficiado desde 1999 a más de 39,000 personas. Sus nuevas instalaciones en Pachuca aumentaron 96 % la capacidad de atención, hasta 480 participantes semanales, e incorporaron talleres de plomería y electricidad.

"Pasar de atender a cinco mujeres en nuestros inicios a más de 39 mil participantes a lo largo de nuestra historia demuestra el poder de una oportunidad", señaló Nancy Leo, directora de la Fundación Misión de Doña Margarita.

Antonio Guillén, directivo de Grupo RICA, destacó el vínculo con la fundadora: "Hoy honramos ese legado con un espacio que nos permitirá multiplicar oportunidades y seguir transformando vidas durante las próximas generaciones".

La seguridad vial también forma parte de estas acciones. La Asociación Nacional de Transporte Privado reconoció a 19 operadores de Grupo RICA por trayectorias sin siniestros ni infracciones, incluidas distinciones a conductores con más de 25 años de experiencia.

Los proyectos muestran cómo la compañía vincula inversión ambiental y capacitación con actividad económica local y prácticas de seguridad en sus operaciones.