La firma Arca Continental registró un crecimiento de 5.9 por ciento en sus ventas netas y de 6.2 por ciento en su flujo operativo (EBITDA) durante el tercer trimestre de 2026. El desempeño estuvo impulsado por sus operaciones en México y Sudamérica, de acuerdo con los resultados reportados por la compañía.

Entre julio y septiembre, la empresa, considerada el segundo mayor embotellador de Coca-Cola en América Latina, reportó ventas netas por 66 mil 613 millones de pesos y un EBITDA de 13 mil 625 millones de pesos, con un margen de 20.5 por ciento.

El director general de la compañía, Arturo Gutiérrez, destacó que los resultados reflejan la capacidad del modelo de negocio para adaptarse a las condiciones de cada mercado. También señaló el fortalecimiento de la ejecución comercial y operativa, así como el mantenimiento de una gestión financiera prudente.

En cuanto al volumen total de bebidas, Arca Continental alcanzó 652.3 millones de cajas unidad, un incremento de 4.6 por ciento respecto al tercer trimestre de 2025. Por categorías, las bebidas no carbonatadas registraron un crecimiento de 7.1 por ciento, mientras que las bebidas de sabores avanzaron 7 por ciento.

En México, las ventas netas sumaron 31 mil 278 millones de pesos, un aumento de 3.7 por ciento, mientras que el EBITDA creció 7.5 por ciento, hasta los 7 mil 735 millones de pesos. Entre los productos destacados estuvo Coca-Cola Zero, cuyo volumen aumentó 32 por ciento, además de las bebidas energéticas, el té y los sueros.

Arca Continental crece en México y Sudamérica Especial

Por su parte, las operaciones de Sudamérica reportaron ventas netas por 11 mil 961 millones de pesos, un crecimiento de 30.1 por ciento, y un avance de 23.3 por ciento en el EBITDA. Perú y Ecuador encabezaron el desempeño regional, con incrementos de 24.4 y 18.1 por ciento en volumen, respectivamente. En Argentina, el volumen mostró una recuperación, con un avance de 0.3 por ciento.

En contraste, el negocio de Estados Unidos registró una disminución de 0.8 por ciento en ventas netas, que se ubicaron en 23 mil 374 millones de pesos. El EBITDA también retrocedió 3.3 por ciento, hasta los 3 mil 846 millones de pesos. Pese a estos resultados, el volumen de bebidas en ese mercado creció 1.1 por ciento durante el trimestre.

En el acumulado de enero a septiembre de 2026, la empresa reportó ventas netas por 187 mil 229 millones de pesos, un incremento de 2.1 por ciento frente al mismo periodo de 2025. El EBITDA también aumentó 2.1 por ciento, hasta los 37 mil 388 millones de pesos. En contraste, la utilidad neta disminuyó 7.5 por ciento, al ubicarse en 13 mil 798 millones de pesos.

Arturo Gutiérrez señaló que la compañía continuará con el fortalecimiento de sus capacidades comerciales y digitales, además de mantener la cercanía con clientes y consumidores y una ejecución disciplinada en sus mercados. Esta estrategia mantendrá una visión de largo plazo orientada a generar valor sostenible y contribuir al desarrollo de las comunidades donde opera Arca Continental.