Planes privados de pensiones: una estrategia para retener talento y fortalecer el futuro laboral.

Más allá de la remuneración, los planes privados de pensiones permiten a las empresas complementar la pensión de ley, planear el retiro de sus colaboradores y fortalecer la retención de personal estratégico.

La pérdida de un VP o Director clave no solo impacta la continuidad del negocio, sino que genera costos de reemplazo extraordinarios. En la alta dirección, los incentivos inmediatos ya no son suficientes: se requieren esquemas de 'retención dorada' vinculados al futuro financiero del ejecutivo.

Los planes privados de pensiones pueden cumplir esa función al vincular parte de la propuesta de valor de una compañía con el futuro financiero de sus colaboradores. Para las áreas de Dirección General, Finanzas y Recursos Humanos, su diseño también abre la posibilidad de evaluar beneficios fiscales y establecer mecanismos de previsión alineados con los objetivos corporativos.

Planes privados de pensiones: una herramienta para retener talento estratégico

Estos planes permiten acumular recursos para el retiro mediante aportaciones y condiciones definidas previamente. Según el modelo elegido, pueden establecer un beneficio futuro determinado, fijar las contribuciones o combinar características de ambos esquemas. La modalidad adecuada depende de los objetivos de la empresa, el perfil de sus participantes y las reglas de operación.

Para las organizaciones, ofrecer un plan privado de pensiones puede fortalecer la permanencia de directivos, vicepresidentes y otros colaboradores estratégicos al incorporar un beneficio vinculado con su trayectoria dentro de la compañía. A diferencia de los incentivos inmediatos, la previsión para el retiro introduce una perspectiva de largo plazo en la relación laboral.

Estos mecanismos también pueden ofrecer ventajas fiscales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación aplicable. Por ello, antes de implementarlos, es importante evaluar las condiciones de aportación, participación y administración con especialistas que puedan determinar su viabilidad financiera y fiscal.

Sin embargo, diseñar el plan es solo una parte del reto. Las empresas también deben definir cómo administrar los recursos, dar seguimiento a las cuentas y ajustar las inversiones conforme cambian las necesidades de los participantes. Una estrategia rígida puede dejar de responder adecuadamente al horizonte de retiro de cada grupo de colaboradores.

Portafolios LifeCycle: ajustar el riesgo conforme se acerca el retiro

Los portafolios LifeCycle, también conocidos como fondos de ciclo de vida, buscan adaptar gradualmente la composición de las inversiones al tiempo que falta para el retiro. En términos generales, pueden mantener una mayor exposición a activos de crecimiento cuando el horizonte es amplio y reducir progresivamente el riesgo conforme se aproxima la fecha prevista.

Este enfoque permite evitar que todos los participantes dependan de una misma estrategia de inversión, independientemente de su edad u horizonte financiero. Su aplicación requiere considerar los objetivos del plan, las características de la población y las condiciones del mercado, ya que los rendimientos no están garantizados y toda inversión implica riesgos.

Cortesía Definir reglas de operación claras facilita la administración del plan y da certidumbre a los colaboradores.

La tecnología también desempeña un papel importante en la administración de estas soluciones. Kapital ofrece Previsional 2.0 , una plataforma que facilita la gestión de cuentas individuales y automatiza procesos relacionados con la operación de los planes previsionales. Esto puede ayudar a centralizar información, mejorar el seguimiento y reducir tareas administrativas para Recursos Humanos y Finanzas.

Kapital cuenta con alternativas de inversión que pueden incorporarse a las estrategias de administración de recursos de los planes privados de pensiones, incluyendo fondos de deuda gubernamental como +TASAPR, con calificación HR AAA/1CP. La selección de instrumentos y estrategias debe considerar los objetivos del plan, el horizonte de inversión, las necesidades de liquidez y el perfil de riesgo de los participantes.

Para las empresas, el reto consiste en combinar una prestación capaz de fortalecer la retención del talento con una estrategia de inversión y administración adecuada. Evaluar portafolios LifeCycle, herramientas tecnológicas y alternativas de inversión permite construir una visión más estructurada del retiro y de su papel en la estrategia de talento.