Banca verde impulsa la vivienda sustentable en México con créditos y bonos millonarios

El financiamiento inmobiliario en México incorpora cada vez más criterios ambientales. A través de bonos verdes, créditos especializados y emisiones sustentables, bancos e instituciones de desarrollo canalizan recursos hacia proyectos que acreditan ahorros de energía y agua, así como menores emisiones contaminantes.

Esta tendencia modifica las condiciones para las desarrolladoras: la sustentabilidad ya no depende únicamente de las características de una vivienda, sino también de su capacidad para cumplir requisitos financieros y atraer inversionistas. Las certificaciones ambientales y los indicadores de desempeño adquieren relevancia para acceder al capital.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), desde 2014 los emisores de América Latina captaron más de 164,000 millones de dólares mediante bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados con objetivos de sustentabilidad. Aunque el sector inmobiliario todavía tiene una participación menor, estos instrumentos comienzan a financiar construcciones más eficientes.

Bonos verdes y créditos transforman el mercado inmobiliario

Los bonos verdes son instrumentos de deuda cuyos recursos deben destinarse a proyectos ambientales definidos y sujetos a mecanismos de seguimiento. En el sector inmobiliario, pueden financiar viviendas eficientes, paneles solares, rehabilitación de edificios, tratamiento de agua e infraestructura para reducir emisiones.

En México, la proporción de recursos procedentes de bonos verdes destinados a edificios sustentables pasó de 10.6% en 2020 a 15% en 2023, según la Guía de Financiamiento Verde para Edificaciones Sostenibles en México, elaborada por GBCI y Partnership for Energy Efficiency in Buildings.

El mercado también contempla hipotecas verdes, créditos puente y préstamos vinculados con metas ambientales. Algunos esquemas ofrecen condiciones preferenciales cuando los proyectos cumplen estándares como LEED o EDGE. Estas certificaciones permiten acreditar el desempeño de los inmuebles y fortalecer su atractivo ante entidades financieras.

La información sobre consumo energético, disponibilidad de agua, ubicación y costos operativos también influye en las decisiones de inversión. Evaluar estos factores ayuda a identificar propiedades susceptibles de financiamiento, modernización o adquisición, en un contexto donde los riesgos ambientales forman parte del análisis inmobiliario.

IFC, BID Invest y SHF impulsan proyectos sustentables en México

Entre los participantes destaca la Corporación Financiera Internacional (IFC), que anunció en noviembre de 2024 un paquete de financiamiento de 6,011 millones de pesos para Vinte Green PCG, destinado a ampliar la oferta de vivienda asequible y energéticamente eficiente.

Por su parte, BID Invest participa como inversionista principal en el primer bono sostenible garantizado de Banco Inmobiliario Mexicano, por hasta 800 millones de pesos. El esquema contempla hasta 600 millones aportados por el organismo y otros 200 millones abiertos a inversionistas. Los recursos financiarán créditos para hogares de ingresos medios y bajos y desarrollos inmobiliarios verdes elegibles.

La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) también promueve vivienda eficiente mediante programas que operan desde 2013, con participación de organismos internacionales y recursos de cooperación. El modelo combina banca de desarrollo e intermediarios financieros para facilitar el crédito a constructoras.

Uno de los casos más representativos es Grupo Vinte, que en 2018 colocó un bono sustentable por 800 millones de pesos. En junio de 2025 emitió dos bonos verdes por 2,500 millones de pesos, respaldados por una demanda de 3,144 millones. Los recursos se destinarán, entre otros objetivos, a construir y certificar más de 14,800 viviendas EDGE o EDGE Advanced.

Al cierre de 2025, la empresa reportó 26,091 viviendas certificadas EDGE, incluidas 8,454 con nivel Advanced. Estas unidades registraron eficiencias promedio de 36.5% en energía, 41.1% en agua y 62% en materiales, según su Informe Anual Sustentable 2025.

El financiamiento verde también alcanza proyectos comerciales y hoteleros, como el crédito de BBVA México por 127.5 millones de dólares para el desarrollo de Park Hyatt Los Cabos. La evolución de estos instrumentos apunta a una transformación: demostrar beneficios ambientales puede facilitar el acceso al capital y convertir la eficiencia de las viviendas en un factor de competitividad para las desarrolladoras.