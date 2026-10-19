Peso arranca la semana con leve ganancia; precio del dólar hoy 19 de octubre de 2026

El peso mexicano inició la semana con un tono positivo frente al dólar estadunidense, rompiendo una racha de caídas. Este movimiento ocurre en un momento crucial para los mercados financieros.

Los inversionistas mantienen la mirada puesta en los próximos reportes económicos locales, los cuales podrían definir el rumbo de la política monetaria en el país.

Precio del dólar y el respiro del peso mexicano

Durante las primeras operaciones del lunes, la moneda local se negociaba en 18.4592 por dólar. Esto representa una ligera, pero significativa, ganancia del 0.12% frente al precio de referencia del viernes anterior.

Este avance es una señal de alivio para el mercado cambiario, especialmente porque el peso venía de anotar su sexta semana consecutiva de pérdidas.

Inflación y el rol del Banxico

El principal catalizador de esta semana será la divulgación de las cifras locales de inflación de la primera quincena de octubre. Estos datos son fundamentales para proyectar los próximos pasos del Banco de México.

Actualmente, el mercado tiene las siguientes expectativas sobre Banxico:

Se anticipa que el banco central mantenga su tasa de interés referencial sin cambios por un tiempo prolongado.

sin cambios por un tiempo prolongado. Sin embargo, las minutas recientes revelaron que tres de sus cinco miembros estarían abiertos a recortar la tasa.

Esta posible reducción dependerá estrictamente de si disminuyen las presiones inflacionarias a nivel nacional.

Impacto de la Reserva Federal y el 'Carry Trade'

En el panorama internacional, Estados Unidos también jugará un papel determinante. La Reserva Federal (Fed) publicará su próxima decisión de política monetaria la semana siguiente.

Aunque los analistas anticipan una pausa en las tasas tras el alza de septiembre, los mercados ya contemplan un nuevo incremento en diciembre.

Esta dinámica plantea un desafío directo para la divisa mexicana. La perspectiva de una reducción en el diferencial de rendimientos entre México y Estados Unidos amenaza el atractivo del carry trade. Esta estrategia de inversión, que aprovecha las altas tasas locales, ha sido uno de los principales pilares que han apuntalado al peso mexicano durante años.

Dólar hoy a peso mexicano del 19 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy 19 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.58 pesos a la compra y 18.71 pesos a la venta.

- 17.58 pesos a la compra y 18.71 pesos a la venta. Banamex - 17.86 pesos a la compra y 18.88 pesos a la venta.

- 17.86 pesos a la compra y 18.88 pesos a la venta. Banorte - 17.30 pesos a la compra y 18.80 pesos a la venta.

- 17.30 pesos a la compra y 18.80 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

- 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta. Scotiabank - 17.80 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:17 horas

Con información de Reuters