Peso 'borra' pérdidas iniciales; precio del dólar hoy 20 de octubre de 2026

El peso mexicano revirtió su tendencia negativa este martes, anotando una ligera ganancia tras operar en números rojos durante las primeras horas del día. La volatilidad ha marcado la sesión, influenciada por la tensión geopolítica en Medio Oriente y los ajustes en el mercado internacional de materias primas.

Tras un inicio de jornada bajo presión, la divisa mexicana logró estabilizarse y se negociaba en 18.4109 unidades por dólar. Este nivel representa un avance marginal del 0.04%, destacando la resiliencia de la moneda frente a factores externos:

Recuperación intradía: El peso absorbió el choque inicial provocado por la aversión al riesgo global.

Debilidad del dólar: Un declive global de la moneda estadounidense ayudó a limitar las presiones sobre el peso.

Proyecciones: Firmas financieras como Banco Base estiman que la paridad oscile en un rango de 18.38 a 18.58 pesos por dólar durante el resto de la sesión.

Medio Oriente y el impacto en los precios del petróleo

El contexto internacional sigue siendo el principal motor de la volatilidad cambiaria. La escalada de riesgos en Medio Oriente ha moderado el apetito de los inversionistas por las divisas de mercados emergentes.

Ante el temor de posibles interrupciones de suministro, los energéticos reaccionaron al alza:

Los precios internacionales del crudo subieron de manera generalizada.

El barril de petróleo Brent alcanzó un máximo de cinco meses.

A nivel interno, los mercados asimilaron los datos preliminares del desempeño económico, los cuales brindan soporte a la moneda nacional.

Las cifras más recientes sobre la actividad económica de México mostraron que:

Crecimiento anual: Hubo una expansión del 3.7% en septiembre (tasa interanual).

Hubo una expansión del (tasa interanual). Crecimiento mensual: Frente al mes anterior, la economía registró un avance del 0.1%.

Dólar hoy a peso mexicano del 20 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy 20 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.56 pesos a la compra y 18.69 pesos a la venta.

- 17.56 pesos a la compra y 18.69 pesos a la venta. Banamex - 17.86 pesos a la compra y 18.88 pesos a la venta.

- 17.86 pesos a la compra y 18.88 pesos a la venta. Banorte - 17.30 pesos a la compra y 18.80 pesos a la venta.

- 17.30 pesos a la compra y 18.80 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

- 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta. Scotiabank - 17.80 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 20 de octubre de 2026 • 12:10 hrs BBVA México Compra $17.56 Venta $18.69 Banamex Compra $17.86 Venta $18.88 Banorte Compra $17.30 Venta $18.80 Banco Afirme Compra $17.40 Venta $19.00 Scotiabank Compra $17.80 Venta $19.00

*Tipo de cambio a las 12:10 horas

Con información de Reuters