Automóviles superhíbridos son tendencia; tema de sostenibilidad

El mercado de los autos híbridos en México está logrando un crecimiento de 30%, esto gracias a la adopción y democratización de esta tecnología en el mercado automotriz mexicano.

Durante su participación en la Cumbre Chirey Imagen Sostenibilidad 2026, Ricardo Humphrey, vicepresidente Comercial de Chirey Motor México, aseguró que este comportamiento tiene que ver con la llegada de nuevas marcas, principalmente chinas, que han acercado al país tecnología de punta, las cuales a su vez están logrando romper la barrera de los altos precios en unidades que antes eran consideradas exclusivas o de lujo.

Dijo que, hasta hace una década, los autos electrificados, específicamente los híbridos, eran promocionados únicamente como un producto en favor del medio ambiente, sin embargo, ahora ya se considera a estas unidades como un producto adquirido por decisión financiera gracias a los ahorros que genera el uso de la tecnología eléctrica en conjunto con la de combustión interna.

Se vuelve un tema sostenible, pero también se vuelve un tema de comunidad y beneficios que ayuda a que cada vez tengamos una adopción más grande en este tipo de vehículos. En México estamos en proceso, es un mercado en desarrollo, estamos en proceso de que estas adopciones se masifiquen, pero hoy ya representa de 15 a 20% del mercado y es donde se va a ver el crecimiento”.

Para el ejecutivo, la tecnología híbrida está permeando en todo el mundo, sin embargo, su adopción dependerá de cada mercado, pues mientras en algunos países, como

México, el desarrollo será gradual, en otros, principalmente de Europa, han tenido una aceptación mucho más acelerada.

Actualmente, entre 75 y 80% de las ventas de autos en el país, son de autos de combustión interna, mientras que el resto es de unidades con tecnología de nueva generación.

Sin embargo, se espera que en los próximos cinco a diez años, el volumen alcance 50 por ciento.

Amplia autonomía en los autos superhíbridos

Para Ricardo Humphrey, en México la transición natural apunta hacia los híbridos enchufables o superhíbridos, pues esta tecnología reduce la “ansiedad de autonomía”, es decir, el temor a quedarse sin batería y no encontrar un centro de carga.

Ante este panorama Chirey está ofreciendo en el mercado mexicano su modelo EQ7 superhíbrida que tiene una autonomía de mil 600 kilómetros con una sola carga y un tanque de gasolina.

El directivo de Chirey insistió en que el factor económico ha dejado de ser un impedimento para la adopción de las unidades eléctricas e híbridas, pues antes alcanzaban precios de no menos de 600 mil a 800 mil pesos, pero ya se encuentra en el mercado autos con esta tecnología a precios por debajo de los 400 mil pesos, lo que ha logrado cerrar las brechas frente a los autos tradicionales a gasolina.

Sin embargo, el éxito de las ventas de estos vehículos no es suficiente, pues el reto para masificar estos autos es echar abajo los mitos técnicos y los miedos de los clientes, principalmente sobre la vida útil de las baterías.

Es por ello que la posventa, es decir, el acompañamiento de las empresas a los clientes en el largo plazo, así como la comunicación directa es imprescindible.

*mcam