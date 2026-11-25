El crecimiento de las importaciones de vehículos pesados usados representa un desafío para la modernización del autotransporte mexicano. Además de las distorsiones comerciales que generan las operaciones de subvaluación, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) advierte sobre posibles repercusiones ambientales y en materia de seguridad vial relacionadas con el ingreso de estas unidades al país.

De acuerdo con cifras de ANPACT, México recibía alrededor de 8 mil vehículos pesados usados al año antes del incremento registrado en los últimos años. Sin embargo, durante 2023 ingresaron más de 20 mil unidades y en 2024 el volumen se aproximó a las 30 mil, lo que representa un crecimiento cercano al 300 por ciento respecto de los niveles previos.

La dimensión de este flujo también se refleja en la relación entre las unidades nuevas comercializadas y los vehículos usados importados. Con cifras a octubre, la asociación reportó que por cada 100 vehículos pesados vendidos en el mercado nacional ingresan otras 52 unidades usadas procedentes del extranjero.

Para ANPACT, esta tendencia requiere atención no solamente por sus efectos sobre la actividad industrial, sino también por las implicaciones que puede tener para el entorno y las condiciones de circulación. El organismo ha señalado que la importación de vehículos usados bajo prácticas de subvaluación puede generar consecuencias ambientales y de seguridad vial que deben considerarse en las políticas del sector.

En ese contexto, la renovación vehicular adquiere relevancia como uno de los objetivos para fortalecer el autotransporte de carga y pasajeros. La asociación ha planteado la necesidad de impulsar condiciones que favorezcan la modernización de las flotas y permitan desarrollar la actividad bajo reglas claras y mecanismos de control adecuados.

ANPACT respalda controles a camiones usados Especial

Como parte de las acciones para atender estas distorsiones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución que actualiza los precios estimados para la importación definitiva de tractocamiones, camiones y autobuses usados. La disposición entrará en vigor el 26 de noviembre de 2026.

El esquema establece precios estimados en dólares estadounidenses, diferenciados por marca, modelo y antigüedad de los vehículos. También contempla referencias para unidades que no estén expresamente incluidas en los listados. Cuando el valor declarado en aduana sea inferior al precio estimado por la autoridad, los importadores deberán otorgar las garantías correspondientes para respaldar el pago de las contribuciones aplicables.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT, sostuvo que la actualización no busca restringir el comercio exterior, sino asegurar que las importaciones se realicen bajo condiciones de legalidad, transparencia y competencia equitativa. El directivo respaldó la medida como una herramienta para combatir la subvaluación y fortalecer los controles aduaneros.

La asociación también reconoció la participación de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Édgar Amador Zamora, y de la Subsecretaría de Ingresos, a cargo de Carlos Lerma Cotera. Asimismo, destacó el trabajo de la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard Casaubon, y de la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez.

ANPACT reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno federal en el desarrollo de políticas públicas para fortalecer el autotransporte de carga y pasajeros. Entre sus objetivos se encuentra impulsar la renovación vehicular y contribuir a un sector con mejores condiciones de operación, legalidad y competencia.