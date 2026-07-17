La economía de lo cotidiano: el poder de las pequeñas decisiones de consumo

Pocas personas piensan en todo lo que ocurre después de presionar el botón de "pagar". En cuestión de segundos, una compra puede activar plataformas tecnológicas, validar una transacción financiera, actualizar inventarios, coordinar procesos logísticos y poner en marcha una cadena de servicios que opera de manera silenciosa.

Lo mismo sucede al comprar un alimento, solicitar un medicamento o administrar las finanzas desde una aplicación móvil. Lo que parece una acción sencilla es, en realidad, el resultado de un ecosistema que funciona de manera permanente.

La economía actual ya no depende únicamente de fábricas o puntos de venta físicos. Hoy está respaldada por infraestructura digital, centros de datos, plataformas tecnológicas y sistemas que permiten conectar empresas, consumidores y servicios en tiempo real. Esa transformación ha cambiado la forma de consumir y también la manera en que las organizaciones responden a las necesidades de millones de personas.

La infraestructura invisible detrás de cada decisión

Cada operación cotidiana genera una enorme cantidad de información que debe procesarse de forma segura y casi instantánea. Desde una transferencia bancaria hasta una consulta de inventario o una compra en línea, la tecnología se ha convertido en una pieza indispensable para que la economía funcione sin interrupciones.

En ese entorno convergen empresas de distintos sectores como Danone, Coca-Cola, Farmacias del Ahorro, Banco Plata y KIO. Algunas participan directamente en la alimentación, el bienestar y los servicios financieros de las personas; otras desarrollan la infraestructura tecnológica que permite almacenar, proteger y procesar la información que hace posible esas experiencias. Aunque sus actividades son diferentes, todas forman parte de una misma red donde la innovación y la conectividad impulsan la productividad y la competitividad del país.

La Secretaría de Economía reconoce que la digitalización representa uno de los principales motores para fortalecer el desarrollo económico, impulsar la innovación y facilitar la integración de empresas mexicanas a cadenas de valor cada vez más sofisticadas. En este contexto, la tecnología deja de ser un elemento complementario para convertirse en una herramienta esencial para el crecimiento.

Consumir también significa impulsar innovación

Cada compra cotidiana refleja mucho más que una preferencia personal. También representa confianza en procesos que garantizan calidad, seguridad, disponibilidad y eficiencia. Detrás de cada producto o servicio existe una red de profesionales que desarrolla soluciones para que las personas puedan acceder a experiencias cada vez más ágiles, desde la producción hasta la atención al cliente.

Ese esfuerzo colectivo también es parte de la campaña Lo Hecho en México Siempre Gana, impulsada por la Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y 26 empresas participantes. La iniciativa busca reconocer el talento, la innovación y la capacidad de las empresas establecidas en el país para generar empleo, fortalecer las cadenas productivas y responder a los retos de una economía cada vez más digital.