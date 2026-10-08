Amam espera ordenamiento municipal para el autotransporte de carga.

El reto que enfrenta el sector del autotransporte de carga radica en alinear la legislación federal con la realidad operativa de los estados y municipios, para garantizar una cadena logística eficiente y segura, dijo Diego Monraz, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (Amam).

Durante la Convención Nacional de la Canacar 2026, Monraz explicó que el país cuenta con un marco legal sólido, estructurado en tres momentos recientes que son la elevación del derecho a la movilidad a rango constitucional, la creación de la primera ley general en la materia y el proceso actual de armonización en las 32 entidades federativas. Sin embargo, reconoció que uno de los principales desafíos prácticos es la coexistencia de múltiples criterios normativos en el territorio nacional.

Todavía ustedes se encuentran al día de hoy con más de 2 mil 500 diferentes criterios en este país para transitar 2 mil 478 municipios más 32 entidades federativas, esto parecería una locura porque, aunque hay solo territorio nacional y ustedes tienen una autorización federal para circular, al entrar a un estado, a un municipio o a una zona conurbada metropolitana, se presentan siempre constantemente con una gran cantidad de criterios a sortear", señaló Monraz.

Especial

El representante de la Amam subrayó que las decisiones de política pública local deben construirse a partir de diagnósticos precisos, considerando que las autoridades municipales y estatales requieren profundizar en el conocimiento técnico de la logística y el transporte de carga para evitar restricciones operativas innecesarias.

No se puede regular lo que se desconoce, y las autoridades de movilidad de nuestro país desconocemos lo que es el transporte de carga, desconocemos en lo general lo que significa la logística, los riesgos, la seguridad y lo indispensable que significa llevar proyectos y servicios a lo largo y ancho de nuestro país", subrayó Monraz.

El presidente de la Asociación destacó que la movilidad es la llave que articula otros derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo, por lo que el abasto de productos básicos en las ciudades depende de un entendimiento profundo entre los sectores público y privado.

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Seguridad

Abordar la seguridad vial bajo el concepto de un "sistema seguro" implica evaluar de manera integral el factor humano, la infraestructura, las condiciones físico-mecánicas de los vehículos y la gestión del tránsito, dijo Monraz.

Por lo que la Amam, junto con otras organizaciones, impulsa esquemas de capacitación continua y mesas técnicas para que las administraciones locales cuenten con datos sobre aforos, orígenes, destinos y pesos antes de emitir normativas.

También destacó la necesidad de ampliar la red de paraderos seguros en las carreteras del país mediante esquemas de coinversión entre los gobiernos estatales y la iniciativa privada.