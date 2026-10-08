Falta de permisos en sector gasolineros mantiene pendientes inversiones por 7,000 mdp

El sector gasolinero en México se enfrenta a un retraso en el otorgamiento de permisos para la operación de estaciones de servicio, una situación que mantiene pendientes inversiones por más de siete mil millones de pesos.

De acuerdo con un análisis de PetroInteligence, entre 2024 y lo que va de 2026, el sector ha realizado más de 986 solicitudes a la Comisión Nacional de Energía (CNE); sin embargo, aun cuando en un principio se resolvían con celeridad, desde el año pasado las respuestas han sido cada vez menores.

“Desde 2024, existe un rezago en la emisión de permisos de expendio, situación que se ha acentuado desde mayo de 2026, debido a que su aprobación ha sido reprogramada en múltiples ocasiones y, desde finales de julio, la CNE ha dejado de recibir nuevas solicitudes”.

Del total de solicitudes, 534 se resolvieron en 2024, 132 en 2025 y en lo que va de 2026 solo se han otorgado cuatro permisos para un total de 670.

De las inversiones pendientes por más de siete mil millones de pesos, al menos cuatro mil 500 millones de pesos corresponden a proyectos ya construidos, mientras que el resto es de nuevos planes.

“La reanudación de permisos y de la recepción de solicitudes evitará la inhibición de inversión que ya se empieza a observar en el sector. Es importante indicar que la incorporación de nuevas estaciones favorece una mayor competencia, lo que puede generar menores precios. Este efecto adquiere especial relevancia en el contexto actual de los altos precios internacionales y del Pacto Voluntario”, dijo Alejandro Montufar, CEO de PetroInteligence.

El documento muestra que, debido a este retraso, existen 316 solicitudes de permisos de expendio al público pendientes de aprobación, equivalentes a 32% de las solicitudes analizadas.

“Tomando como referencia una inversión promedio aproximada de 17.2 millones de pesos por estación, el capital asociado a estos proyectos asciende a cinco mil 431.38 millones de pesos, el mayor monto corresponde a solicitudes de 2024 por dos mil 492.25 millones de pesos, seguido de 2025 con dos mil 45.36 millones de pesos y 2026 con 893.77 millones de pesos”.

Falta de permisos en sector gasolineros mantiene pendientes inversiones por 7,000 mdp Canva

Sin retorno de inversión

Desde mayo de 2026, la CNE ha reprogramado en múltiples ocasiones la aprobación de permisos de expendio. Adicionalmente, desde finales de julio, su OPE ya no permite la solicitud de nuevos permisos.

De acuerdo con sondeos de la empresa, la mayoría de las solicitudes de 2024 y 2025, ya cuentan con estaciones totalmente construidas, por lo que existe una inversión que ya se materializó, pero que no ha generado el retorno o rentabilidad esperada, lo que inhibe la intención de las empresas a seguir realizando nuevos proyectos.

“Cada autorización pendiente retrasa la entrada en operación de nueva infraestructura e inhibe la inversión. El reanudar la resolución de permisos y la recepción de nuevas solicitudes permitirá dar certeza al sector y fomentar la competencia entre las estaciones de servicio”.

El análisis insiste en que una mayor competencia genera mejores condiciones de precio para los consumidores, un aspecto especialmente relevante en el contexto actual de los altos precios internacionales de los combustibles y del Pacto Voluntario para contener el precio de la gasolina regular y el diésel.