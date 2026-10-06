Baja robo en el transporte de carga, asegura Canacar

El robo e inseguridad en carreteras disminuyó 75% mientras que 100% de los transportistas afiliados están bancarizados para el pago de casetas y gasolina, dijo Augusto Romo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

En conferencia de prensa, Alberto Cerón, director de Seguridad e Inteligencia del organismo empresarial, indicó que el índice de robo e inseguridad ha bajado 75% desde la implementación del programa Cero Robos en julio de 2025 por el gobierno federal.

Por su parte, Romo dijo que en 2025 el impacto económico del robo al transporte de carga fue de 7 mil millones de pesos.

Romo explicó que la reducción de los robos también se relaciona con las inversiones que realizan las empresas afiliadas en tecnología, capacitación de operadores y centros de monitoreo.

Los robos con violencia pasaron de 41% en 2025 a 24% en 2026, dijo el presidente de la Canacar.

“¿Qué quiere decir? que también las inversiones que se están haciendo el sector de transporte, principalmente los socios de Canacar, son tecnología de capacitación a nuestros operadores, a los centros de monitoreo, todas las capacitaciones internamente están resultados”, detalló el presidente de la Canacar.

En tanto, Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dijo que uno de los aspectos fundamentales en los que trabaja el gobierno es la seguridad.

“Mañana (miércoles) tenemos una de las reuniones periódicas donde la presidenta nos ha pedido asistir en el gabinete de seguridad, llevamos siempre la información que Augusto mencionaba, estas reuniones semanales que tienen sobre estadísticas de seguridad es información, la llevamos nosotros en coordinación por la Guardia Nacional, con todo el gabinete y de ahí es que la Presidenta, además está enterada y recibe y evalúa como en su visiones científica, las tendencias y también las acciones a realizar”.

Pagos digitales

Respecto a la bancarización, el presidente de la Cámara aseguró que 100% de los afiliados a la organización están bancarizados, sin embargo, representan alrededor del 30% del sector, por lo que hay transportistas que no están en la legalidad y usan carreteras libres de cobro, a quienes invitó a sumarse a la formalidad.

Romo también destacó la necesidad de mantener los estímulos para el uso de autopistas, ante una posible reducción del límite de ingresos para acceder a este beneficio estipulado en el proyecto de Presupuesto de Egresos.

La Cámara propone elevarlo a 400 millones de pesos o, en su defecto, conservar el umbral actual de 300 millones de pesos.

Por otra parte, el organismo empresarial estimó que 95% del transporte de carga depende del diésel y que la falta de combustible tendría un impacto diario de hasta 7 mil 194 millones de pesos en la economía, por lo que consideró prioritario garantizar su abasto.