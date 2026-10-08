Bases de la CRT: licitación de espectro para redes inteligentes inicia el 19 de octubre.

Las empresas o personas interesadas en la licitación de espectro para redes inteligentes tendrán acceso a este recurso en el segundo semestre de 2027, de acuerdo con el calendario de las bases del proceso publicadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Aunque la licitación comienza el 19 de octubre de 2026 con la manifestación de interés y asignación de folio único, el procedimiento de presentación de ofertas será a partir del 19 de abril del próximo año.

Posteriormente, hay diversos procesos que los ganadores deben seguir para llegar al otorgamiento y entrega de títulos de concesión para los participantes ganadores que hayan solicitado el diferimiento.

La vigencia del título de concesión que obtengan los ganadores del proceso será por 10 años con posibilidad de prórroga “con el objetivo de minimizar la carga financiera y brindar mayor flexibilidad a los participantes”.

Por otra parte, la comisión menciona que, a partir de lo comentarios recibidos en la consulta pública, se contempló un periodo de preparación previo al inicio de la explotación del espectro, dado que el objeto de la licitación es un servicio novedoso en el país.

Por ello, se incorporó la opción de que los concesionarios difieran el otorgamiento del título hasta por un año, facilitando así que los futuros concesionarios dispongan del tiempo requerido para realizar estudios, pruebas y trámites, desplegar infraestructura y desarrollar ofertas comerciales a la medida de sus clientes”.

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Limitantes

El regulador estableció un límite de acumulación de espectro de hasta 20% del recurso con el que es factible prestar el servicio de provisión de capacidad para redes de radiocomunicaciones inteligentes o servicios en las bandas PCS, AWS, 2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.3 GHz y 3.5 GHz9 para satisfacer necesidades de usuarios industriales o en otros sectores.

Es decir, aquellos concesionarios que ya cuenten con una participación a nivel nacional mayor al 20% en las bandas mencionadas, no podrán acumular más espectro en esta licitación”, indican las bases de licitación.

Esto significa que ni Telcel ni AT&T podrán participar en la licitación para redes inteligentes pues tienen 33.51 y 26.21% de espectro en dichas frecuencias.

Respecto al valor mínimo de referencia, la región con el menor costo es el municipio de Maguarichi, Chihuahua por 82 mil 555 pesos por un bloque de 20 MHz a 10 años y con un valor de 3 mil 743.34 pesos por kilómetro cuadrado en la región industrial.

En contraste, Juárez, Chihuahua es el municipio con el mayor valor mínimo de referencia de 4 millones 103 mil 649 pesos por un bloque de 20 MHz a 10 años y un costo de 93 mil 971.67 pesos por kilómetro cuadrado en la región industrial.