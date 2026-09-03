La primera edición de SiGMA North America 2026 reunió en la Ciudad de México a representantes gubernamentales, empresarios y especialistas de los sectores del juego regulado y las nuevas tecnologías, en un momento clave para la industria ante la próxima actualización de la legislación mexicana en la materia.

Celebrado los días 2 y 3 de septiembre en Centro Banamex, el encuentro congregó a actores de los sectores de juego regulado, esports, fintech, inteligencia artificial, blockchain, pagos digitales y ciberseguridad, con la regulación, la innovación y el crecimiento sostenible entre los temas de discusión.

La inauguración contó con la participación de Edgar Ciceño Velasco, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, en representación de la Secretaría de Economía; Omar Monroy, titular de Convenciones y Congresos del Fondo de Desarrollo Turístico; Genaro Lozano, embajador de México en Italia, Malta y San Marino; y Eman Pulis, fundador de SiGMA World.

Durante la apertura, Ciceño Velasco destacó que la realización de SiGMA en el país refleja la creciente relevancia de México y Latinoamérica en una industria vinculada cada vez más con la innovación tecnológica, los servicios digitales, fintech, inteligencia artificial y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

SiGMA North America reúne a industria y autoridades ante nueva etapa regulatoria Especial

El encuentro coincidió con un anuncio relevante para el futuro del sector. Este jueves, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno federal prácticamente concluyó la revisión interna sobre casinos y centros de apuestas y ya cuenta con una propuesta para actualizar la legislación vigente desde 1947.

“Ya tenemos una propuesta de ley, todavía la vamos a poner a consideración del Gabinete de Seguridad, pero ya la hemos estado viendo con diferentes instancias”, señaló Rodríguez, quien agregó que la propia industria también ha solicitado la actualización del marco legal.

En este contexto, la realización de SiGMA North America 2026 colocó a México como punto de encuentro para la discusión sobre el crecimiento de la industria, la innovación tecnológica y la necesidad de contar con un marco regulatorio acorde con la transformación que atraviesa el sector.