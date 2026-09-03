Volkswagen comienza despidos en México en la planta de Puebla

La alemana Volkswagen se mantiene como la tercera armadora con el mayor nivel de ventas en México, pero eso no fue suficiente para evitar suprimir uno de los tres turnos de su planta en Puebla, lo que en esta semana ya derivó en el despido masivo de trabajadores.

Excélsior solicitó a la empresa detalles sobre esta decisión; sin embargo, se limitó a asegurar que sus acciones están “acorde a las condiciones actuales de sus mercados clave”, y que asumían “esta difícil pero necesaria medida”.

Esta situación coincide con el plan de la empresa de despedir a más de 50 mil empleados en todo el mundo debido a la crisis que enfrenta.

Diversas versiones aseguran que serán un total de mil 200 empleados lo que serán despedidos de manera formal; esto, aunque el Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW) aseguró el pasado fin de semana que tenía una postura “firme, categórica e inamovible” sobre el ajuste laboral, y que no existía un acuerdo o pacto con la empresa sobre el tema.

Sin embargo, este jueves trascendió que ya son más de 786 empleados los que fueron dados de baja, por lo que el resto estimado podría salir en los siguientes días o la próxima quincena.

Cabe recordar que los principales afectados son personas de nuevo ingreso o que ingresaron por una cláusula que les permitió obtener base por herencia.

Según Gustavo Barradas Castillo, secretario de la División 7 del SITIAVW, habría asegurado que poco más de 600 empleados de planta que fueron despedidos en este ajuste podrían ser recontratados el próximo año para el arranque de la producción del nuevo modelo Golf, sin embargo, esto tendría como condición la firma voluntaria de su salida y no una demanda a la empresa.

Esta situación ha generado incertidumbre entre la plantilla laboral de Volkswagen, pues el despido se dio casi de manera inmediata tras el anuncio de la cancelación de un turno y luego de que el Sindicato y la empresa llegaran a un acuerdo en días pasados para evitar la huelga bajo un preacuerdo de aumento de 4.3% directo al salario y un bono único por más de 16 mil pesos, entre otros beneficios.

Algunos empleados han expresado su descontento por la forma en que el sindicato ha manejado la situación, pues consideran que no están siendo respaldados, además de que no han emitido una postura oficial.

Este medio solicitó una entrevista con Hugo Tlalpan, secretario general del SITIAVW, sin embargo, al cierre de esta edición no se ha tenido respuesta.