Ahorra tu dinero: ¿Cuánto ganas si inviertes 18 mil pesos en GBM?

Smart Cash es la cuenta de inversión de GBM pensada para quienes quieren que su dinero genere rendimiento todos los días. Y sin dejar de tener acceso a él cuando lo necesiten.

Funciona como una especie de alcancía inteligente: el dinero se invierte automáticamente en instrumentos de deuda de bajo riesgo. Genera intereses diarios y puede retirarse en cualquier momento, sin plazos forzosos ni penalizaciones.

Para entrar basta con abrir una cuenta en la aplicación de GBM y depositar desde 100 pesos. Eso la ha convertido en una puerta de entrada habitual para quienes invierten por primera vez.

Su popularidad se explica por una combinación poco común: liquidez inmediata y un rendimiento que suele superar por mucho a lo que ofrece una cuenta bancaria tradicional.

A diferencia de los Cetes, aquí no hay que esperar a que termine un plazo fijo para ver resultados. Los intereses se acumulan día con día sobre el saldo disponible.

Eso la vuelve especialmente atractiva para quien quiere empezar a invertir sin renunciar a la posibilidad de usar su dinero en caso de imprevistos.

Cuánto ganas si metes 18 mil pesos a Smart Cash por un mes

Con la tasa vigente de 4.00 por ciento anual, alguien que mantiene 18 mil pesos invertidos en Smart Cash durante un mes puede esperar una ganancia cercana a 60 pesos.

Eso ocurre gracias a que los intereses se van sumando todos los días sobre ese saldo. Al cierre del mes, esos 18 mil pesos se habrán convertido en aproximadamente 18 mil 60 pesos.

Y el dinero no deja de estar disponible ni un solo día para una eventual retirada. No es una cifra que cambie la vida de nadie, pero sí representa mucho más de lo que pagaría una cuenta de débito tradicional.

Todo eso se obtiene sin firmar plazos ni comprometer el dinero a un destino fijo.

Cuánto ganas si mantienes esos 18 mil pesos invertidos todo un año

El verdadero potencial de Smart Cash se aprecia cuando esos 18 mil pesos permanecen invertidos, mes tras mes, durante los doce meses del año. Los intereses generados cada día se suman al saldo y también generan rendimiento.

Bajo la tasa actual, ese camino llevaría a cerrar el año con un total cercano a 18 mil 733 pesos. Es decir, una ganancia acumulada de aproximadamente 733 pesos sin aportar dinero adicional a la inversión inicial.

Eso equivale a un rendimiento efectivo de poco más de 4.07 por ciento en doce meses, ligeramente por encima de la tasa nominal gracias al efecto acumulado de los intereses diarios.

Para quien busca una opción flexible, sin plazos forzosos y con la posibilidad de retirar el dinero en cualquier momento sin perder lo ganado, Smart Cash resulta una manera simple de hacerlo trabajar todos los días.