Tecnológico de Monterrey y Arizona State University impulsan el aprendizaje a lo largo de la vida

La acelerada incorporación de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes está transformando el perfil de habilidades que exige el mercado laboral global. Ante este escenario, el Tecnológico de Monterrey y Arizona State University formalizaron una alianza estratégica para fortalecer el aprendizaje a lo largo de la vida y desarrollar programas de formación continua para personas y empresas en América Latina, Estados Unidos y Europa.

El acuerdo, con una vigencia de tres años, reúne las capacidades de la Vicepresidencia de Aprendizaje para el Futuro del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, la Empresa de Aprendizaje y el Instituto Osher de Aprendizaje a lo Largo de la Vida de Arizona State University.

"La educación vive un proceso de constante innovación. Frente a la aceleración de la inteligencia artificial y los cambios estructurales en las industrias, en el Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey evolucionamos para ofrecer alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida, y contribuir a que nuestra región se mantenga a la vanguardia del talento global", señaló David Garza Salazar, presidente ejecutivo del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey.

"Esta alianza con Arizona State University es una oportunidad de sumar voluntades para potenciar la oferta de aprendizaje continuo a públicos internacionales. Es así como ampliamos fronteras, audiencias e industrias, para continuar transformando la vida de las personas y las comunidades a través de la educación", agregó.

La colaboración busca responder a un contexto en el que las habilidades profesionales requieren una actualización constante y los modelos tradicionales de formación deben evolucionar hacia esquemas de aprendizaje continuo.

"Esta alianza estratégica suma las fortalezas de ambas instituciones para acelerar el desarrollo de talento. Hacer sinergia con un socio estratégico internacional como ASU, nos permite construir un portafolio conjunto que amplíe fronteras, audiencias e industrias, multiplicando las oportunidades y el impacto que ambas instituciones podemos generar", afirmó Victor Gutiérrez Aladro, vicepresidente de Aprendizaje para el Futuro del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey.

"La colaboración entre instituciones académicas líderes es esencial para impulsar la innovación de alto impacto a gran escala. Al combinar la fortaleza de Arizona State University en innovación educativa con el liderazgo regional y el profundo conocimiento de los mercados locales del Tecnológico de Monterrey, podemos construir un ecosistema de educación continua que responda verdaderamente al ritmo con el que la inteligencia artificial está transformando el futuro del trabajo", destacó Marco Serrato, vicepresidente de la Empresa de Aprendizaje en Arizona State University.

A través de esta vinculación, ambas instituciones trabajarán en iniciativas de capacitación corporativa para sectores como manufactura, salud, tecnología energética, comercio minorista y cadenas de suministro, con alcance en México, Perú, Chile, Colombia, Estados Unidos y diversos países de Europa.

También se desarrollarán programas inmersivos multiculturales enfocados en áreas especializadas como la economía para adultos mayores, la prospección geopolítica, los semiconductores y el liderazgo impulsado por inteligencia artificial. Con esta alianza, ambas instituciones buscan ampliar el acceso a soluciones educativas de alta calidad y fortalecer la preparación de profesionales y organizaciones ante un entorno laboral en transformación permanente y acelerada.