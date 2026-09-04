Alianza multisectorial fortalece el acceso al agua potable: inauguran pozo en Cuxtitali.

La inauguración del nuevo pozo profundo y la red de distribución de agua potable en el barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de Las Casas, representa el resultado de un proceso de colaboración entre la comunidad, organizaciones, autoridades y empresas para atender una necesidad prioritaria. El proyecto surgió como una alternativa ante la interrupción del acceso a los manantiales de Chupactik y Quembo, situación que dejó a parte de la población sin un suministro regular durante aproximadamente dieciocho meses.

La consolidación de esta infraestructura requirió casi tres años de trabajo, gestión y planeación, desde agosto de 2023 hasta julio de 2026. En este proceso, Coca-Cola FEMSA participó como una de las organizaciones cofinanciadoras y se sumó al trabajo de los distintos actores involucrados, junto con las aportaciones de las personas usuarias del sistema. La continuidad del proyecto también fue posible gracias a la participación de los diferentes Comités de Agua del barrio, que acompañaron sus distintas etapas.

El nuevo pozo cuenta con capacidad para aportar hasta 432 mil litros diarios de agua potable y permite fortalecer el abastecimiento para aproximadamente el 90% de la comunidad, principalmente en las zonas baja y media del barrio. Con la puesta en operación de esta infraestructura, Cuxtitali cuenta con una nueva fuente que complementa las opciones de abastecimiento disponibles para sus habitantes.

En la construcción de esta solución participaron la comunidad de Cuxtitali, el Sistema de Agua Chupactik-Cuxtitali, Ciudadanos por la Acción Territorial en la Cuenca del Valle de Jovel A.C., el Patronato de Senilia y el H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), además de Coca-Cola FEMSA como una de las organizaciones cofinanciadoras.

Especial

Por su parte, la zona alta logró recuperar el suministro proveniente del manantial Chupactik, lo que complementa las fuentes de abastecimiento disponibles para la población. El trabajo continuará con la búsqueda de alternativas que permitan avanzar progresivamente hacia un suministro seguro para el resto de los usuarios del barrio mediante nuevas acciones en los próximos años.

Más allá de la infraestructura, el proyecto refleja la importancia de sumar capacidades para atender los retos relacionados con el acceso al agua. En este sentido, José Orantes, gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA, señaló: “Este proyecto demuestra que los retos de acceso al agua requieren soluciones construidas desde el territorio. El esfuerzo de la comunidad y de los distintos Comités de Agua que han acompañado este proceso desde 2023 fue fundamental, así como el compromiso y la capacidad del actual Comité para superar los retos que se presentaron y llevar el proyecto hasta su conclusión. Cuando sociedad, autoridades y empresas sumamos capacidades, podemos contribuir a generar soluciones con impacto concreto y de largo plazo”.

La experiencia de Cuxtitali refleja el valor de coordinar esfuerzos entre comunidad, organizaciones, autoridades y empresas para atender las necesidades de la población y dar continuidad a las soluciones de acceso al agua.