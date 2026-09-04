Bosch Toluca celebra 60 años de evolución continua

La planta de Bosch en Toluca, la primera de la compañía en México, celebra 60 años de operaciones tras consolidarse como un referente de manufactura y desarrollo tecnológico en el país. Desde su apertura en 1966, el sitio ha evolucionado hasta integrar una amplia variedad de procesos y productos para la industria automotriz, además de emplear actualmente alrededor de 3,000 empleados y forma parte de una red productiva que abastece distintos mercados internacionales.

Originalmente conocida por la producción de arranques y alternadores, la planta ha evolucionado y diversificado continuamente su portafolio para fabricar soluciones clave para la industria automotriz, incluyendo motores de confort para ventanas eléctricas, sistemas de ajuste de asientos y techos solares; actuadores de potencia para sistemas de frenos; sistemas de ventilación para cabinas y motores de vehículos; sensores de baja presión; sistemas de limpiaparabrisas; y módulos de suministro de combustible.

Además de fortalecer sus capacidades productivas, la planta ha contribuido al desarrollo de talento especializado mediante su programa de educación dual. Desde 1969, 1,286 estudiantes se han graduado y el 45 % continúa trabajando en Bosch, contribuyendo al desarrollo de talento técnico y especializado para las próximas generaciones.

"La planta de Toluca representa una pieza fundamental para Bosch en México y un ejemplo de nuestra capacidad para evolucionar junto con las necesidades de la industria. Durante seis décadas ha fortalecido sus capacidades productivas y de innovación, mientras forma nuevas generaciones de talento técnico que contribuyen al crecimiento y la competitividad de la industria en México", comentó Alexander Firsching, presidente de Bosch en México.

"A lo largo de estos 60 años, el Estado de México nos ha brindado las condiciones para evolucionar junto con la industria. La vocación manufacturera de Toluca, la calidad de su talento y el compromiso de generaciones de asociados han sido factores fundamentales para el desarrollo y permanencia de Bosch en la región", menciona Yueksel Cilingiroglu, responsable de la planta de Bosch en Toluca.