¡Peso avanza tras comentarios de Trump sobre Irán! Precio del dólar hoy 10 de marzo de 2026

El peso mexicano se aprecia en la jornada de este martes y extiende sus ganancias, con lo que el precio del dólar hoy 10 de marzo de 2026 cotiza en $17.55 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una ganancia del 0.22% frente al precio de referencia del lunes, cuando se recuperó un 1% luego de haber superado brevemente la barrera de 18 unidades, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán podría terminar pronto.

"Los mercados amanecen este martes con calma, después del cambio de sentimiento que mostraron ayer los inversionistas ante la afirmación de Trump de que la guerra en Irán terminará 'muy pronto'", indicó Grupo Financiero Actinver en una nota de análisis.

Según el mandatario, Estados Unidos ya había infligido graves daños y predijo que el conflicto terminaría antes de las cuatro semanas que había fijado inicialmente. No definió cómo sería la victoria, pero se abstuvo de repetir declaraciones de días anteriores en las que dijo que Irán debía aceptar una "rendición incondicional" y dejarle elegir a su líder.

Trump también declaró la víspera en una entrevista con Fox News que es posible que esté dispuesto a dialogar con Irán.

Dólar hoy a peso mexicano del 10 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 10 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.64 pesos a la compra y 17.77 pesos a la venta.

- 16.64 pesos a la compra y 17.77 pesos a la venta. Banamex - 16.97 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.97 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.85 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.85 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.60 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.60 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 15.50 pesos a la compra y 19.05 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:50 horas

Con información de Reuters

vjcm