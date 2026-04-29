El secretario de turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto, adelantó que para verano, los destinos del Caribe mexicano podrían recibir hasta 1.2 millones de turistas nacionales e internacionales que viajarán no sólo por la temporada vacacional sino por la Copa Mundial de Futbol, que tendrá lugar entre los meses de junio y julio. Señaló que la referencia inmediata es la pasada temporada de Semana Santa, que dejó una huella de 1.2 millones de turistas.

"Posiblemente en las semanas del mundial estaremos alcanzando o superando esas cifras derivado precisamente de las decisiones que tomen los viajeros. Estamos convencidos que van a elegir nuestros destinos para descansar, para conocer, para disfrutar de lo que tiene nuestro país una vez que sus equipos terminen su participación”.

Apuntó que Quintana Roo tiene múltiples oportunidades ya que conecta con 16 ciudades sede del mundial por lo que puede ser un destino para descansar entre juegos que se realicen en Estados Unidos o Canadá.

Mencionó que hay intención de las aerolíneas que operan en el aeropuerto de Cancún de aumentar frecuencias, sin embargo, todo dependerá de cómo se desenvuelva el panorama global de la aviación con el alza al combustible y la reducción de vuelos que algunas empresas están realizando a nivel global. “Se han mantenido mesas de trabajo con operadores de Norteamérica, Europa y Sudamérica. Sabemos que están sufriendo complicaciones en su operación derivado de los altos costos de la turbosina, pero confiamos que uno de los destinos que mejor les reditúa es el Caribe Mexicano".

Proyección para verano: Quintana Roo prevé más de 1.2 millones de turistas Elizabeth Ruiz/ Cuartoscuro

En recuperación

Cueto también señaló que a pesar de las dificultades que genera el entorno global, el estado confía que pueda volver a repetir los números de 2025 cuando se alcanzaron 20 millones de turistas. Tan sólo el arranque del año ha mostrado indicadores superiores a los de 2025, lo que permite al sector mantenerse objetivo de superar las metas.

"Es una cifra alcanzable nuevamente. El inicio del año ha sido positivo, por qué no pensar y más con el impulso del Mundial que volvamos a superar los 20 millones de turistas”.

En entrevista con Excélsior dijo que además del mundial, otro factor que puede ayudar a Quintana Roo a lograr sus objetivos para este año es el regreso de la visa electrónica para el mercado brasileño, durante febrero, pues tras varios años de restricciones migratorias, el gigante del sur ha reavivado el interés por las playas mexicanas.

Según Cueto, la meta para este segmento es duplicar el volumen de brasileños que llegó al Caribe Mexicano durante el año pasado y que fue de 80 mil, es decir, lograr los 160 mil. "Hemos hecho mucho esfuerzo para recobrar al mercado brasileño que hoy presenta grandes oportunidades con el regreso a la visa electrónica”.

En el marco del Tianguis Turístico, Quintana Roo informó que actualmente está vigente la campaña La Capital Mundial de las Vacaciones en sus principales mercados emisores como Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Colombia, Argentina, España, entre otros.