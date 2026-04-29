Las empresas deben considerar una oferta de valor más allá de la inteligencia artificial pues la mejora en costos por esta tecnología es temporal, dijo Bryan Harris, Chief Technology Officer de SAS.

En entrevista con Excélsior durante el SAS Innovate 2026, el directivo reconoció que la implementación de la inteligencia artificial disminuye los costos.

Puedes bajar el costo y aumentar los márgenes y la rentabilidad del negocio, pero cada uno de los competidores podría hacer lo mismo, entonces, el negocio tiene que elevar el valor", señaló Harris.

Esto significa que los líderes deben reconocer que esto es una fluctuación temporal.

La mejora en costos por IA es temporal, advierte CTO de SAS. Especial

Es un cambio temporal en el modelo de costos debido a la IA, pero en algún momento deben descubrir cuál es su próxima propuesta de valor para el negocio para que puedan seguir siendo viables y prosperar cuando todos los demás estén subiendo el listón en lo que es su nueva diferenciación de producto", detalló.

El objetivo de las empresas hacia adelante debe enfocarse en quienes serán sus clientes, cuál será su propuesta de valor en tres años, cómo va a cambiar el mercado cuando todos tengan la misma capacidad.

¿Cuál es el ingenio humano que vas a añadir a tus productos o tus servicios para asegurarte de diferenciarte en el mercado? Eso es lo que pido a los líderes que hagan", destacó Harris.

IA debe ser accesible

En México, 0.5% de las empresas utilizan inteligencia artificial, según datos del INEGI. Al respecto, Harris explicó que se considera que esta tecnología funciona como los humanos y las empresas quieren desplegarla de ese modo cuando en realidad "tan sólo son matemáticas".

Por ello, el software de SAS está diseñado para que un sólo usuario pase por todo el ciclo de vida de los datos hasta una decisión, y puedes usar tanta inteligencia artificial como quiera durante el proceso.

La mejora en costos por IA es temporal, advierte CTO de SAS. Especial

Nosotros nos enfocamos en cómo hacer que todas estas experiencias de IA sean lo más democratizadas posible y también ayudarles a aprender el proceso".

Las aplicaciones de la compañía integran el proceso de aprendizaje, aseguró.

Se enseña cómo usar el producto mientras lo utilizan para que puedan sentir que están ganando inteligencia sobre cómo convertirse en una mejor persona con la IA, un trabajador más productivo con la inteligencia artificial".

De manera que, la tecnología debe ser lo más simple posible durante su uso e implementación y, al mismo tiempo, garantizar que haya gobernanza.

Por otra parte, Harris mencionó que, en el ámbito empresarial, la IA Agéntica busca automatizar los flujos de trabajo del negocio.

La mejora en costos por IA es temporal, advierte CTO de SAS. Especial

Por lo tanto, la confianza se desplaza del individuo hacia la precisión y las veces que repite el proceso.

Sin embargo, debido a la presencia de modelos de lenguaje de gran tamaño no deterministas, es necesario integrar barreras de seguridad en el flujo de trabajo de la brecha agéntica para garantizar la exactitud y evitar errores compuestos a escala", advirtió.

El CTO de SAS subrayó que es importante contar con el talento que brinde acompañamiento a las empresas que buscan implementar nueva tecnología y también es relevante que los empleados generen el conocimiento sobre el uso de IA.